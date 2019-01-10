Teniste Bahis Şikesine Karşı İspanya'da Operasyon
53 dakika önce
İspanya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tenis maçlarıyla ilgili bahis oyunlarında şike yaptıkları suçlamasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İspanya
'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tenis maçlarıyla ilgili bahis oyunlarında şike yaptıkları suçlamasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Jandarma
kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer alan haberlerde, ITF Futures ve Challenger kategorilerinde oynanan profesyonel tenis maçlarıyla bağlantılı bahis oyunlarında şike yapan bir örgütün ortaya çıkarıldığı belirtildi. "Bitures" adı verilen operasyon kapsamında aralarında Katalan tenisçi Marc Fornell'in de olduğu 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Ayrıca 28'i profesyonel tenisçi olmak üzere 83 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü, ismi verilmeyen ancak son ABD
Açık Tenis
Turnuvası'na katıldığı bilgisi verilen bir tenisçinin de soruşturulanlar arasında olduğu ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:13 Kaynak: AA
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