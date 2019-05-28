Teniste derece yapan okullar belli oldu
1 saat önce
20-22 Mayıs tarihlerinde yapılan Okullararası Küçükler Tenis Müsabakalarında bir birbirinden çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar oynandı.
20-22 Mayıs tarihlerinde yapılan Okullararası Küçükler Tenis Müsabakalarında bir birbirinden çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar oynandı. Müsabakalara öğrenci velileri ve sporseverler de büyük ilgi gösterirken, final maçları nefes kesti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:56 Kaynak: İHA
Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda okullar arası sıralama ise şöyle oluştu:
Erkekler
1. Sadiye Ünsalan Orta Okulu, 2. Bahçe Şehir Orta Okulu, 3. Özel İbrahim Yücel Orta Okulu, 4. Hatice - İsmet Şeftalicioğlu Orta Okulu
Kızlar
1.Türkiyem Orta Okulu, 2. Özel İbrahim Yücel Orta Okulu - MALATYA
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