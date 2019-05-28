Son Dakika Haberleri: Teniste derece yapan okullar belli oldu
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Teniste derece yapan okullar belli oldu

1 saat önce

20-22 Mayıs tarihlerinde yapılan Okullararası Küçükler Tenis Müsabakalarında bir birbirinden çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar oynandı.

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20-22 Mayıs tarihlerinde yapılan Okullararası Küçükler Tenis Müsabakalarında bir birbirinden çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar oynandı. Müsabakalara öğrenci velileri ve sporseverler de büyük ilgi gösterirken, final maçları nefes kesti.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda okullar arası sıralama ise şöyle oluştu:

Erkekler

1. Sadiye Ünsalan Orta Okulu, 2. Bahçe Şehir Orta Okulu, 3. Özel İbrahim Yücel Orta Okulu, 4. Hatice - İsmet Şeftalicioğlu Orta Okulu

Kızlar

1.Türkiyem Orta Okulu, 2. Özel İbrahim Yücel Orta Okulu - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:56 Kaynak: İHA
İbrahim Yücel, Tenis, Spor
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