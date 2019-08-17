Son Dakika Haberleri: Teniste Doğu Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak
Son Dakika Spor Haber

Teniste Doğu Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak

22 dakika önce

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi'ne, sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapacak.

Teniste Doğu Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak, System.String[]
Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi'ne, sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 400 tenisçinin korta çıkacağı turnuva, pazartesi günü başlayacak.
Doğu Ligi; Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, TTF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 19-24 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi'nde düzenlenecek. 19 ilden 63 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, yaklaşık 400 tenisçi mücadele edecek. Daha önce Ağrı, Batman, Erzurum ve Malatya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda, geçen yıl kadınlarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü, erkeklerde ise Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
2019 Doğu Ligi'nin açılış seremonisi 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.


Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti
Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Günlük burç yorumları 17 Ağustos 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Rıdvan Dilmen: Recep Niyaz sezona damga vurur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 12:55:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teniste Doğu Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]