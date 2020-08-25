Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Batman'da sona erdi.

Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Batman'da sona erdi. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Türkiye Petrolleri Spor Tesisleri'nde 23 ilden 51 takım ve yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona, final maçlarının oynanmasıyla tamamlandı. Yapılan müsabakalarda, kadınlarda Adıyaman Tenis Kulübü, erkeklerde Ağrı Tenis Kulübü şampiyonluğu elde etti. Dereceye giren takımlara ödüllerini Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk verdi. Özperk, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:36

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi

Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı

Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi

Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı

Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir, kiralık oyuncusu Azubuike'nin bonservisini aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor