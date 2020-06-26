Teniste ertelenen Fed Kupası, gelecek yıl yapılacak - Son Dakika

Teniste ertelenen Fed Kupası, gelecek yıl yapılacak

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından alınan kararla, bu yıl salgın nedeniyle ertelenen Fed Kupası'nın final etabı, gelecek yıl 13-18 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Laszlo Papp Spor...

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından alınan kararla, bu yıl salgın nedeniyle ertelenen Fed Kupası'nın final etabı, gelecek yıl 13-18 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Laszlo Papp Spor Salonu'nda düzenlenecek.

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Turnuvanın play-off turu ise 5-6 Şubat 2021'de yapılacak. Turnuvanın bu yıl 14-19 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan finalleri ve play-off karşılaşmaları, salgın nedeniyle ertelenmişti.


DAVIS KUPASI 22 KASIM 2021'DE


Öte yandan, bu yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılması planlanan Davis Kupası'nın da salgın nedeniyle iptal edildiği ve gelecek yıl 22 Kasım'da düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.


Macaristan, Fed, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:47 

Son Dakika Spor Teniste ertelenen Fed Kupası, gelecek yıl yapılacak - Son Dakika Spor
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