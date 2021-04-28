Teniste genç kızlar ve erkekler dünya kupası finalleri, ilk kez Türkiye'de yapılacak - Son Dakika

Teniste genç kızlar ve erkekler dünya kupası finalleri, ilk kez Türkiye'de yapılacak

28.04.2021 14:59
Teniste genç kızlar ve erkekler dünya kupası finalleri, ilk kez Türkiye'de yapılacak, System.String[]

Teniste genç kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Kupası ve Junior Billie Jean King Kupası'nın finalleri, 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Teniste genç kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Kupası ve Junior Billie Jean King Kupası'nın finalleri, 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye'de gerçekleştirileceği müjdesini verdiği finallerin resmi duyurusu Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) sitesinden yapıldı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı finaller, Serik ilçesi'ndeki Club Mega Saray Otel'de gerçekleştirilecek. BNP Paribas'ın sponsorluğunda düzenlenecek kupa finallerinde kızlar ve erkeklerde 16'şar olmak üzere toplam 32 milli takım mücadele edecek.

16 yaş ve altı kategorisinde yapılacak finallere katılacak takımlar, 2021 yılı içinde gerçekleşecek bölgesel elemeler ile belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak ITF'in küresel tenisi geliştirme amacına katkı sunan bir çözüm ortağı olduğumuzu düşünüyoruz. Yine bu amaçla başvurduğumuz Junior Davis ve Junior Billie Jean King Kupası'nın Türkiye'de güçlü bir tenis kültürü ve tenis ekosistemi yaratma açısından bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz. Küresel tenisin gelecekteki yıldızlarını bir araya getiren bu organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Türkiye'de tenisin gelişimine katkıda bulunacağına inandığımız bu önemli organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ITF'in önde gelen etkinliklerinin Türkiye'de gerçekleşmesinden mutluluk duyacaklarını belirten ITF Başkanı David Haggerty ise "Bu harika etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Türkiye Tenis Federasyonuna teşekkür ediyoruz. Ulusunuzu temsil etmekten daha büyük bir onur yoktur ve bu etkinlik tenisin yükselen yıldızlarına bu deneyimi yaşamak için büyük bir fırsat sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Billie Jean, BNP Paribas, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Teniste genç kızlar ve erkekler dünya kupası finalleri, ilk kez Türkiye'de yapılacak - Son Dakika Spor


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