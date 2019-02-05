Teniste İlk Rakip Hırvatistan
13 dakika önce
Türkiye Kadın Milli Takımı, Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme'deki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye
Kadın Milli Takımı, Fed
Cup Avrupa/ Afrika
Bölgesi 1. Küme'deki ilk maçında Hırvatistan
ile karşı karşıya gelecek.
Kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Fed Cup'ta mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı'nın Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme'deki macerası başlıyor. İngiltere
'nin Bath kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçına yarın çıkacak. 2013'ten bu yana 1. Küme'de boy gösteren Milliler'i Pemra Özgen
, Çağla Büyükakçay
, İpek Soylu
, Berfu Cengiz, İpek Öz temsil ederken, ekibin kaptanlığını Alaaddin Karagöz yapıyor. Kırmızı-beyazlılar, 6-9 Şubat tarihleri arasındaki organizasyonda Hırvatistan, Sırbistan
ve Gürcistan
ile aynı grupta yer alıyor. Bath Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme müsabakalarında Türkiye, ilk sınavını Hırvatistan önünde verecek. Dünya 25 numarası Donna Vekic'in liderlik ettiği rakip Hırvatistan'ın kadrosundaki diğer oyuncular ise Jana Fett, Tena Lukas, Ana Konjuh ve Darija Jurak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:16 Kaynak: İHA
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