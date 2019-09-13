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Teniste kupalar sahiplerini buldu

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tenis Spor Kulübü Derneği öncülüğünde kurulan Salihli Tenis Ligi'nde kupalar düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Teniste kupalar sahiplerini buldu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tenis Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği öncülüğünde kurulan Salihli Tenis Ligi'nde kupalar düzenlenen törenle sahiplerini buldu.


Gümüşçayı tenis kortunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz, amaçlarının ilçede tenis sporunu daha üst seviyelere taşımak olduğunu söyledi. Atagöz, kortlarda yapılan iyileştirme çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.


Salihli'de her zaman spor ve sporcunun yanında yer aldıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, tenis sporunun ilçede daha da çok yaygınlaşması temennisinde bulunup, dereceye girenleri tebrik ederek, turnuvayı düzenlenen Tenis Kulübü Derneğine teşekkür etti. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise böyle bir turnuvanın ödül törenine katılmaktan onur duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür edip, şampiyonları kutladı.


Konuşmaların ardından birincilik kupasında 1. Gökhan Şanal, 2. Mehmet Öztekin, 3. Murat Kuşuluoğlu ve 4. Ersin Atagöz, İkincilik kupasında 1. Murat Kerman, 2. Çağatay Özçelik, 3. Ömer Atik ve 4. Fatih Özden'e kupa ve madalyaları verildi. Ödülleri ise Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran tarafından verildi. - MANİSA

Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
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