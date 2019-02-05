Son Dakika Haberleri: Teniste Milliler'in İlk Rakibi Hırvatistan

Teniste Milliler'in İlk Rakibi Hırvatistan

25 dakika önce

Türkiye Kadın Milli Takımı, Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme'deki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Teniste Milliler'in İlk Rakibi Hırvatistan, System.String[]
Türkiye Kadın Milli Takımı, Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme'deki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Fed Cup'ta mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı'nın Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme'deki macerası başlıyor. İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçına yarın çıkacak.

2013'ten bu yana 1. Küme'de boy gösteren Milliler'i Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Berfu Cengiz, İpek Öz temsil ederken, ekibin kaptanlığını Alaaddin Karagöz yapıyor. Kırmızı-beyazlılar, 6-9 Şubat tarihleri arasındaki organizasyonda Hırvatistan, Sırbistan ve Gürcistan ile aynı grupta yer alıyor.

İlk rakip Hırvatistan

Bath Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme müsabakalarında Türkiye, ilk sınavını Hırvatistan önünde verecek. Dünya 25 numarası Donna Vekic'in liderlik ettiği rakip Hırvatistan'ın kadrosundaki diğer oyuncular ise Jana Fett, Tena Lukas, Ana Konjuh ve Darija Jurak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:07 Kaynak: İHA

Türkiye, Avrupa, Afrika, Hırvatistan, Spor
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