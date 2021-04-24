Tennis Championship Istanbul'da yarı final heyecanı - Son Dakika

Tennis Championship Istanbul'da yarı final heyecanı

24.04.2021 00:11
Tennis Championship Istanbul'da yarı final heyecanı, System.String[]

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında çeyrek final mücadeleleri tamamlandı.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. Yarın teklerde ve çiftlerde yarı final heyecanı yaşanacak.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. Turnuvanın ilk yarı finalisti 18 yaşındaki Ukraynalı Marta Kostyuk oldu. 2 saat 25 dakikanın ardından dünya eski 20 numarası Hırvat raket Ana Konjuh'u 7-5, 4-6, 6-3 ile geçen genç raket, kariyerinin ikinci WTA yarı finalinde Rumen tenisçi Sorana Cirstea'nin rakibi oldu. 2 WTA şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki Fiona Ferro'nun 6-4 biten ilk setin ardından sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesi sonucu Rumen tenisçi Sorana Cirstea adını son dörde yazdırdı. Turnuvanın 1 numaralı seri başı dünya 17 numarası Belçikalı raket Elise Mertens ise Katerina Siniakova'yı 1 saat 35 dakikada 6-4'lük iki sette yenerek son dört raket arasında yerini aldı. Mertens, yarı finalde kariyerinin en uzun galibiyet serisini 9 maça çıkaran 3 numaralı seri başı Veronika Kudermetova ile eşleşti. Rus tenisçi Kudermetova, Rumen Ana Bogdan karşısında çekişmeli geçen maçı 2-6, 6-3, 6-3 ile kazandı. Teklerde yarı finalde birbirlerine rakip olan Kudermetova ve Mertens, çiftlerde ise yarı finalde Anastasia Pavlyuchenkova/Anastasia Potapova ikilisi karşısında galibiyet arayacak. Japon tandem Nao Hibino/Makoto Ninomiya, Rus ikili Elena Vesnina/ Vera Zvonareva'yı 6-3, 6-1 ile geçerek yarı finale yükselen bir diğer çift oldu.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde yarın teklerde ve çiftlerde yarı final heyecanı yaşanacak. Final karşılaşması ise 25 Nisan Pazar günü 17.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Tennis Championship Istanbul'da yarı final heyecanı
Tennis Championship Istanbul'da yarı final heyecanı

BNP Paribas, İstanbul, Nisan, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tennis Championship Istanbul'da yarı final heyecanı - Son Dakika Spor


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