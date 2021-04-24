Tennis Championship Istanbul'da yarı final heyecanı

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. Yarın teklerde ve çiftlerde yarı final heyecanı yaşanacak.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. Turnuvanın ilk yarı finalisti 18 yaşındaki Ukraynalı Marta Kostyuk oldu. 2 saat 25 dakikanın ardından dünya eski 20 numarası Hırvat raket Ana Konjuh'u 7-5, 4-6, 6-3 ile geçen genç raket, kariyerinin ikinci WTA yarı finalinde Rumen tenisçi Sorana Cirstea'nin rakibi oldu. 2 WTA şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki Fiona Ferro'nun 6-4 biten ilk setin ardından sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesi sonucu Rumen tenisçi Sorana Cirstea adını son dörde yazdırdı. Turnuvanın 1 numaralı seri başı dünya 17 numarası Belçikalı raket Elise Mertens ise Katerina Siniakova'yı 1 saat 35 dakikada 6-4'lük iki sette yenerek son dört raket arasında yerini aldı. Mertens, yarı finalde kariyerinin en uzun galibiyet serisini 9 maça çıkaran 3 numaralı seri başı Veronika Kudermetova ile eşleşti. Rus tenisçi Kudermetova, Rumen Ana Bogdan karşısında çekişmeli geçen maçı 2-6, 6-3, 6-3 ile kazandı. Teklerde yarı finalde birbirlerine rakip olan Kudermetova ve Mertens, çiftlerde ise yarı finalde Anastasia Pavlyuchenkova/Anastasia Potapova ikilisi karşısında galibiyet arayacak. Japon tandem Nao Hibino/Makoto Ninomiya, Rus ikili Elena Vesnina/ Vera Zvonareva'yı 6-3, 6-1 ile geçerek yarı finale yükselen bir diğer çift oldu.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde yarın teklerde ve çiftlerde yarı final heyecanı yaşanacak. Final karşılaşması ise 25 Nisan Pazar günü 17.00'de başlayacak. - İSTANBUL