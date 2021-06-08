Üye Girişi
Tenor Ender Arıman vefat etti - Son Dakika

Tenor Ender Arıman vefat etti

08.06.2021 17:20
Tenor Ender Arıman vefat etti, System.String[]

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) emekli tenor Ender Arıman 81 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) emekli tenor Ender Arıman 81 yaşında hayatını kaybetti.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Arıman bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi yarın Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aynı yerde toprağa verilecek.

Ender Arıman kimdir?

Ankara'da 1940 yılında doğan Arıman, 1960'ta Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladı.

Birçok konserde yer alan ve albüm çalışmalarına da imza atan Arıman, İDOB'ta sanat hayatını sürdürdükten sonra emekli oldu.

Tenor Ender Arıman'ın sanat hayatı boyunca sahneye çıktığı bazı opera eserleri şöyle:

W.A. Mozart/ Saraydan Kız Kaçırma "Pedrillo", G. Donizetti/Don Pasquale "Ernesto", N. Kodallı/ Atatürk Oratoryosu "Tenor Solo", A.A. Saygun/ Köroğlu/ "1. Köylü", P. Mascagni/ Cavalleria Rusticana "Turiddu", Donizetti/ Aşk iksiri "Nemorino", J. Strauss/ Çingene Baron "Baron Barinkay", G. Puccini/ Tosca "Cavaradossi", C. Gounod/ Romeo ve Juliet "Romeo", Donizetti/ Lucia di Lammermoor "Edgardo", G. Verdi/ Attila "Foresto", Puccini/ Madama Butterfly "Pinkerton", O. Demiriş/ Karyağdı Hatun "Can Ali", Demiriş/ IV. Murat "1. İstanbullu", P.İ. Çaykovski/ Yevgeni Onegin "Lenski", Puccini/ Il Tabarro "Luigi", Demiriş/ Yusuf ile Züleyha "Yusuf", Verdi/ Nabucco "Ismaele", Verdi/ Rigoletto "Mantua Dükü", R. Wagner/ Uçan Hollandalı "Erik".

Tenor Ender Arıman vefat etti

Ümraniye, İstanbul, Emekli, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tenor Ender Arıman vefat etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak 18:57 Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı 18:30 İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı 18:21 Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti 17:43 Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı         
19:05
Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi         
18:36
Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı         
18:22
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz         
17:39
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 19:27:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tenor Ender Arıman vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement