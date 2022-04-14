Tenor Erol Uras, vefatının ilk yılında düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), geçen yıl 13 Nisan'da hayatını kaybeden opera sanatçısı Erol Uras'ı özel bir konserle andı.

Konserde, Uras'ın sanat hayatı boyunca seslendirdiği rollerin de olduğu Yevgeni Onegin, Lucia di Lammermoor, La Boheme, Carmen, Aşk İksiri, La Traviata, Cavalleria Rusticana, Otello, Macbeth ve Tosca operalarından aryalar seslendirildi.

Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İDOB orkestrasına, tenorlar Caner Akın, Hakan Aysev, Ahmet Baykara, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Yoel Keşap, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos, Ufuk Toker ve Onur Turan solist olarak eşlik etti.

Dansçı Deniz Kılınç Tunçeli, İlke Kodal koreografisi ile "Pagliacci" operasından bir bölümde dans performansı sergiledi.

Konserin sonunda sahneye çıkan Çağrı Köktekin, Yalçın Tura'nın "Sevmek Nedir" eserini yorumladı.

Erol Uras kimdir ?

Mersin'in Silifke ilçesinde 1936'da dünyaya gelen sanatçı, 47 yılı aşkın süren sanat yaşamında oratoryo, opera, operet ve müzikli oyun olmak üzere, 30'dan fazla eserin başrolünde yer aldı. Sanatçı, kendisi için bestelenen veya düzenlenen eserlerin de dahil olduğu birçok eseri ise dünyada ve Türkiye'de ilk kez seslendirdi.

İstanbul Bebek 26. İlkokulu, İstanbul Ortaköy Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve İstanbul Beyoğlu 2. Ticaret Lisesi, İstanbul Belediye Konservatuvarı ile Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Uras, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Halk Müziği Programı'nda yüksek lisans yaptı.

Uras, 1960-1961'de İstanbul'a gelen Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin temsillerinde figüran olarak sahneye adım attı. 1962'de girdiği İstanbul Belediyesi Şehir Operasında tenor korist sanatçı olarak göreve başladı.

Vatani görevini, 1963-1965'te yedek subay öğretmen olarak Bitlis'te yapan sanatçı, 1965'te solist sanatçı olarak döndüğü İstanbul Belediyesi Şehir Operasındaki görevini 1970 yılında kapanıncaya kadar baş tenor olarak sürdürdü. Bu süre içinde "Yevgeni Onegin", "Rigoletto", "La Traviata", "Maskeli Balo", "Lucia di Lammermoor", "Manon Lescaut", "Windsor'un Şen Kadınları" operaları ve "Tebessümler Diyarı" operetinin başrollerinde yer aldı.

Erol Uras, 1971'e kadar da Şehir Tiyatrolarında müzik yönetmeni olarak görev yaptı. Arkadaşlarıyla 1971'de Şişli Ümit Tiyatrosunu kurdu. Burada operet ve müzikal tiyatro oyunculuğunun yanı sıra koroyu yönetti, bazı operet ve müzikallerin Türkçe uygulamasını yaptı.

İDOB'a baş tenor olarak katıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne 1973'te baş tenor olarak katılan Uras, 1980'de mesleki bilgi artırımı çalışmalarını "Deutsche Oper Berlin"in davetiyle Berlin'de sürdürdü.

Dünyaca ünlü orkestra şefleri ve Leyla Gencer ile opera yorumu üzerine çalışan sanatçı, maestro Ottavio Gallo ile de şan tekniği, repertuvar ve yorum çalışmasında bulundu.

Başarılı sanatçı, İDOB sanatçısı olarak Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra Almanya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan, Yugoslavya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde opera temsilleri, oratoryo ve senfonik konserler, radyo, televizyon konserleri ve resitaller verdi.

Sanatçı, 1992'den itibaren operadaki görevi ile aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarında ve İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programında dersler verdi.

İDOB'tan 2001'de emekli olan Uras, kariyeri boyunca birçok ödüle değer görüldü. Sanatçı, "Tosca'dan Heybeli'ye", "Tango Turco", "40. Sanat Yılında Tenor Erol Uras" ve "Tura Şarkıları" ile Ayangil Orkestra ve Korosu eşliğinde "Yunus Emre" başlıklı albümleri ve yayımlanmış CD ve kaset çalışmaları da bulunuyor.