Opolais ve Karahan, konserde Giacomo Puccini 'nin "La Boheme" operasından "O soave fanciulia" ile "Manon Lescaut" operasından "Tu, tu amore. Tu" eserini birlikte yorumladı.

Kaynak: AA

Giacomo Puccini, Murat Karahan, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais, AKM'de konser verdi - Son Dakika

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