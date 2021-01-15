Tenten'in yaratıcısı Hergé'nin orijinal resmi 3,2 milyon euro'ya satıldı - Son Dakika
BBC

Tenten'in yaratıcısı Hergé'nin orijinal resmi 3,2 milyon euro'ya satıldı

15.01.2021 05:37
Tenten'in yaratıcısı Hergé'nin orijinal resmi 3,2 milyon euro'ya satıldı, System.String[]

Belçikalı çizgi roman yazarı 'Hergé'nin yarattığı Tenten kahramanını konu alan ve kendisi tarafından yapılan bir resim açık artırmada 3,2 milyon euro'ya satıldı.

Belçikalı çizgi roman yazarı 'Hergé'nin yarattığı Tenten kahramanını konu alan ve kendisi tarafından yapılan bir resim açık artırmada 3,2 milyon euro'ya satıldı.

Guaj, suluboya ve mürekkep kullanılan resimde Tenten ve köpeği, porselen bir vazo içinde bir ejderhadan saklanmaya çalışırken görülüyor.

Hergé, bu resmi, beşinci Tenten kitabı Mavi Lotus'un kapağı olarak tasarlamış, ancak maliyeti yükselteceği gerekçesiyle yayınevi reddetmişti.

Daha sonra resmin yalınlaştırılmış bir versiyonu kapakta kullanıldı.

Perşembe günü Paris'te Artcurial müzayede salonunda 2,6 milyon euro'ya alıcı bulan resmin, komsiyon ve diğer masraflarla birlikte toplam maliyeti 3,2 milyon euro'ya ulaştı.

2014'te Tenten'in 1937 tarihli iki sayfalık bir ilüstrasyonu, komisyon dahil 2,65 milyon euro'ya satılmıştı.

Tenten'in 1931'de Japon işgali sırasında Çin'e seyahatini konu alan Mavi Lotus ilk olarak 1936'da yayımlandı.

Kitaplarında "Hergé" mahlasını kullanan ünlü ilüstratör Geroges Remi, Tenten kahramanını 1920'lerde yaratmıştı. Tenten serisi onlarca dile tercüme edilerek 200 milyondan fazla sattı.

Tenten ayrıca Hollywood filmine ve operaya da uyarlandı.

Her kitapta dünyanın başka bir köşesinde macera peşinde koşan genç muhabir Tenten, dünyanın en çok okunan çizgi romanlarından biri oldu.





Tartışmalı kitap

Serinin 1920'lerde yayımlanan Tenten Kongo'da adlı kitabı, siyah Afrikalıların resmediliş biçimi nedeniyle tartışmalara yol açmıştı.

Tenten'in 1983 yılında ölen çizeri Hergé, kitabın o dönemde var olan önyargıları yansıttığını söylemişti.

2000'li yıllarda, İngiltere'deki Irk Eşitliği Komisyonu, aynı kitabın yasaklanmasını istemişti.

Komisyon, kitabın "çirkin bir ırkçı önyargıyı yansıtan resim ve sözler içerdiğini" söylemişti.

Tenten'in yaratıcısı Hergé'nin orijinal resmi 3,2 milyon euro'ya satıldı
Tenten'in yaratıcısı Hergé'nin orijinal resmi 3,2 milyon euro'ya satıldı

Çizgi Roman, LOTUS, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tenten'in yaratıcısı Hergé'nin orijinal resmi 3,2 milyon euro'ya satıldı - Son Dakika Dünya

BBC

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