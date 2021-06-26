Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı - Son Dakika

Antalya'da sabah 10.00 sıralarında meydana gelen üzücü olayda, bir zincir markete alışveriş yapmaya giden 46 yaşındaki Anestezi Uzmanı Özkan Görgülü, marketin önündeki tentenin devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. Sabah yaşanan korkunç olayın, güvenlik kayıtları da ortaya çıktı.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA TENTE KALDIRILDI

Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde bir zincir markete alışveriş için gelen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Özkan Görgülü (46), tam markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı. Olayı gören işyeri çalışanları ve çevredekiler yardımıyla tentenin altından çıkartılan Görgülü, bölgeye sevk edilen ambulansa tedavi için hastaneye kaldırıldı.

EŞİ DE AYNI HASTANEDEY GÖREV YAPIYOR

Görgülü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken iki çocuk babası talihsiz doktorun eşi Vildan Görgülü'nün de aynı hastanede Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üzücü olay sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, web sayfası üzerinden baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarından Doktor Özkan Görgülü hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz" denildi.

SANİYE SANİYE KAYITLARA YANSIDI

Diğer yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özkan Görgülü'nün markete yönelmesi ve bu sırada tentenin devrilmesiyle altında kalması yer aldı. Hemen akabinde ise çevredekilerin yardıma koştuğu da görüntülere yansıdı.