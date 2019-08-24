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- Tenteye tutunan genç çatıya kadar uçtu

1 saat önce

- Tenteye tutunan genç çatıya kadar uçtuKUZEY CAROLINA - ABD'nin Clemson şehrinde bir restoranda çalışan Samuel Foster, fırtınadan kurtarmak istediği tentenin havalanmasıyla, çatıya kadar uçtu.

- Tenteye tutunan genç çatıya kadar uçtu

KUZEY CAROLINA - ABD'nin Clemson şehrinde bir restoranda çalışan Samuel Foster, fırtınadan kurtarmak istediği tentenin havalanmasıyla, çatıya kadar uçtu.

ABD'nin Clemson şehrinde bir restoranda çalışan Samuel Foster, fırtına nedeniyle bahçede tutunduğu tentenin havalanmasıyla restoranın çatısına kadar uçtu. İş arkadaşıyla birlikte restoranın tentelerini uçmaktan kurtarmaya çalışan Foster'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kazayı küçük yaralanmalarla atlatan Foster, "Havalanmam bir saniye sürdü, fakat sonra 20 metre havalandım, tek düşünebildiğim bir çatıya inmem gerektiğiydi" dedi. Sol gözünün üstüne dikiş attıran Foster, sadece birkaç kesiği ve çürüğü olduğunu kaydetti. Kazayı hafif atlattığını söyleyen Foster, "Beni koruduğu için Tanrıya gerçekten minnettarım. İş yerim bana çok destek verdi, arkadaşlarım ve iş arkadaşlarıma minnettarım" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:43 Kaynak: İHA
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