TenZ VCT Masters Reykjavík'e Damgasını Vurdu! - Son Dakika

Valorant'ın ilk uluslararası LAN turnuvasında Kuzey Amerika rüzgarı esti.

Kuzey Amerika temsilcisi olan Sentinels ekibi 7 gün süren Masters Reykjavík turnuvasında geçtiğimiz gün Fnatic'i 3-0 "süpürerek" turnuvayı kazanmayı başardı. Sentinels ekibi Kazananlar braketinin ilk aşamasında da Fnatic ekibi ile karşılaşmış ve o karşılaşmayı da 2-0 kazanmayı başarmıştı. Final serisi de dahil olmak üzere TenZ VCT Masters Reykjavík'e damgasını vurdu.

Turnuva boyunca tek bir maç dahi kaybetmeyerek Valorant'ın ilk uluslararası LAN turnuvasında şampiyon olan Kuzey Amerika temsilcisi Sentinels'ın yıldız oyuncusu Tyson "TenZ" Ngo ise turnuvanın KDA lideri oldu.

ardından kiralık olarak Sentinels'a gelen TenZ turnuvayı 206 öldürme, 139 asist ve yalnızca 55 ölüm ile tamamladı. TenZ böylelikle turnuvayı 1.87 KDA ile tamamladı.

TenZ'e KDA konusunda en yakın olan oyuncu ise Team Liquid'in yıldız oyuncusu Adil "ScreaM" Benrlitom oldu. Kaybedenler braketinde Avrupalı rakibi Fnatic'e kaybederek elenen Team Liquid'in oyuncusu ScreaM, Sage ve Phoenix ajanları ile 1.77 KDA ile turnuvayı sonlandırdı.