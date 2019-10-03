Son Dakika Haberleri: TEOG birincisinin intiharında 'Mavi Balina' oyunu şüphesi
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TEOG birincisinin intiharında 'Mavi Balina' oyunu şüphesi

10 dakika önce

- TEOG birincisinin intiharında 'Mavi Balina' oyunu şüphesiTOKAT - Tokat'ta, 2016 TEOG Türkiye birincilerinden Mustafa Ö.'nün kaleden atlayarak intihar etmesi olayında 'Mavi Balina' oyunu şüphesi üzerinde duruluyor.

- TEOG birincisinin intiharında 'Mavi Balina' oyunu şüphesi

TOKAT - Tokat'ta, 2016 TEOG Türkiye birincilerinden Mustafa Ö.'nün kaleden atlayarak intihar etmesi olayında 'Mavi Balina' oyunu şüphesi üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesinde bağlı Güveçli köyünde Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., geçtiğimiz hafta cuma günü Simeri köyü kalesine çıktı. Oğlunun kaleye çıktığını öğrenen baba Orhan Ö., oğlunu cep telefonundan arayarak kaleden inmesini istedi. Babasına kaleden atlayacağını söyleyen Mustafa Ö., telefonu kapatarak kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Otopsi işlemlerinin ardından gencin cenazesi köyünde toprağa verildi.

Baba Orhan Ö., Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesinde pansiyonda kalarak okuyan oğlunun geçen hafta arkadaşlarına intihar edeceğini söylediğini, okul yönetiminin kendisini arayarak bilgilendirmesi üzerine oğlunu köye çağırdığını kaydetti. Baba Orhan Ö., oğlunun cep telefonunun olay yerinde yapılan incelemelerde bulunamadığını söyledi. Baba Orhan Ö., tüm soruların o telefonda gizli olduğunu belirterek bulunmasını istedi.

Mustafa Ö.'nün 'Mavi Balina' veya 'Momo' adlı oyunlar ile intihara sürüklenmiş olabileceği düşünülüyor.

TEOG birincisinin intiharında 'Mavi Balina' oyunu şüphesi

Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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