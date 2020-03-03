Teoman: Ben size küsüm!
58 dakika önce
Geçtiğimiz haftalarda tükenmişlik sendromu yaşadığı haberleriyle gündeme gelen ancak bu haberleri yalanlayan Teoman, önceki akşam Cihangir sokaklarında görüntülendi
Teoman, muhabirlerin sorularını "Bana bir şey sormayın. Ben size küsüm" diyerek yanıtsız bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:42
Son Dakika Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu YouTuber Uras Benlioğlu'nun aracında yangın çıktı