Teoman: Ben size küsüm! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Teoman: Ben size küsüm! - Son Dakika Magazin

Teoman: Ben size küsüm!

58 dakika önce

Geçtiğimiz haftalarda tükenmişlik sendromu yaşadığı haberleriyle gündeme gelen ancak bu haberleri yalanlayan Teoman, önceki akşam Cihangir sokaklarında görüntülendi

Teoman: Ben size küsüm!, System.String[]

Teoman, muhabirlerin sorularını "Bana bir şey sormayın. Ben size küsüm" diyerek yanıtsız bıraktı.

Teoman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:42 
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