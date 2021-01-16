Teoman'dan radikal karar! Herkesi şaşırttı

Snob Magazin'in haberine göre; 53 yaşındaki Teoman aldığı kararı ilk kez açıkladı. Son yıllarda gece hayatında çok fazla göremediğimiz Teoman, alkolu ve serseriliği bıraktığını söyledi.

'İÇKİ İÇMEYEN BİR İNSANA DÖNÜŞTÜM'

Teoman, "Mesleğimi başarıyla devam ettirebilmemin ön koşulu sağlıklı yaşamak. Bir zaman sonra eskisi gibi serserilik yapamıyorsun. Vücudunuz kaldırmıyor. Hem hayatımı hem de kariyerimi layıkıyla sürdürmek için frene bastım. Artık gece 11'de yatıyorum. Sabah'ın köründe kalkıp yürüyüşe çıkıyorum. İçki içmeyen bir insana dönüştüm" dedi. (Gain)



