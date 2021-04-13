Teoman Deniz "Bu Dönemde Daha Çok Ağır Hasarlı Araçlara Modifiye Yapıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Teoman Deniz "Bu Dönemde Daha Çok Ağır Hasarlı Araçlara Modifiye Yapıyoruz"

13.04.2021 08:44
Teoman Deniz "Bu Dönemde Daha Çok Ağır Hasarlı Araçlara Modifiye Yapıyoruz"

Modifiye konusunda bir ekol olan Teoman Deniz, son dönemde daha çok ağır hasarlı araçlara modifiye yaptıklarını söyledi.

Modifiye, otomobillerde yapılan değişikliklerle hız, performans ve konfor bakımından daha üst segmente çıkarma çalışmalarının genel adı olarak bilinmektedir. Bu alanda yaptığı çalışmalarla ülkemizde adeta bir ekol haline gelen Teoman Deniz, "Pandemi nedeniyle sıfır otomobil üretimi azaldı. Buna bağlı olarak da ikinci el araçların da fiyatı yükseldi. Bu durumda bütçe sıkıntısı yaşayan insanlar ağır hasarlı araçlara yöneldi. Çünkü diğer ikinci el araçlara göre % 50 daha ucuza satılıyor. Bizim elimize de bu nedenle modifiye edilmek üzere daha çok ağır hasarlı araçlar gelmeye başladı." diyerek nedenini de açıkladı.

Dünya genelinde büyük bir negatif etki yaratan Covid-19 virüsü, bizim ülkemizde de ekonomik anlamda büyük bir durgunluk meydana getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan etmesiyle bazı işyerlerinde ve büyük firmalarda tam kapanma durumları yaşandı. Otomobil sektörü de bu kapanmadan nasibi aldı. Uzun bir dönem sıfır otomobil üretimi, ya hiç olmadı ya da talebin çok altında kaldı.

Bu bağlamda, önceden yüzüne dahi bakılmayan ağır hasarlı araçlara olan rağbet de diğer ikinci el araçlardan daha ucuz olduğu için artış gösterdi. Bu kadar ağır hasarlı aracı alanlar elbette bazı şeylerini değiştirmek ve modifiye etmek istediler. Teoman Deniz, tam da bu nedenle son dönemde modifiye konusunda kendisine başvuranların daha çok bu ağır hasarlı araçları alan kişiler olduklarını ifade etti. Teoman Deniz, "Bu sayede ağır hasarlı da olsa bir aracın bakım ve modifiye yapıldığında eskisinden çok daha iyi olacağını kanıtlama fırsatına sahip olduk. İnsanlar, modifiyenin sadece hız ve performans değil konfor bakımından da pek çok üstünlük sağlayabileceğinin farkına vardılar" açıklamalarında bulundu.

YORUMLAR
500
Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI Çorum'da otobüse çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı Çorum'da otobüse çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Otomobil, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Teoman Deniz 'Bu Dönemde Daha Çok Ağır Hasarlı Araçlara Modifiye Yapıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı
09:40 Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
09:34 Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
08:29 Rusya'dan Ukrayna'ya "İskender" darbesi: ABD'nin silah ve askeri araç desteği füzeyle yok edildi
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 09:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Teoman Deniz "Bu Dönemde Daha Çok Ağır Hasarlı Araçlara Modifiye Yapıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement