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Teoman Duralı: Hayatını kaybeden felsefe profesörü kimdir? - Son Dakika
BBC

Teoman Duralı: Hayatını kaybeden felsefe profesörü kimdir?

07.12.2021 15:57
Teoman Duralı: Hayatını kaybeden felsefe profesörü kimdir?

Felsefe profesörü, biyolog ve akademisyen Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetti.

Felsefe profesörü, biyolog ve akademisyen Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetti. Duralı biyoloji felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Duralı için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde de bir tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi olan Duralı için başsağlığı mesajı paylaştı.

1947 yılında Zonguldak'ın Kozluk ilçesinde dünyaya gelen Duralı, yüksek öğrenimini felsefe, antropoloji, biyoloji alanlarında yaptı.

"Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu" çalışmasıyla 1977 yılında doktor ünvanını aldı. 1977 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Eskiçağ felsefe tarihi, Yeniçağ Avrupa felsefe tarihi, Türk-İslam düşüncesi tarihi ile antropoloji ve hücre-insan fizyolojisi alanlarında çalışmalar yapan Duralı, 1982 yılında doçent, 1988 yılında da profesör oldu.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olan Duralı, 2009-2015 yılları arasında da Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürüttü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da dahil olmak üzere birçok siyasi de Duralı'nın ölümü ardından başsağlığı mesajları paylaştı.

Duralı, son olarak TRT 2 kanalında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

Teoman Duralı: Hayatını kaybeden felsefe profesörü kimdir?

İstanbul Üniversitesi, Felsefe Tarihi, Teoman Duralı, Edebiyat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Teoman Duralı: Hayatını kaybeden felsefe profesörü kimdir? - Son Dakika

BBC

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