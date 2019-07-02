Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki amfi tiyatrosu ile günümüzde ihtiyacı karşılayamayan 110 dönümlük Teoman Özalp Parkı'na modern bir görünüm kazandırmak için çalışmaları başlattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:27
, Hamitler ve Bağlarbaşı
Mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki amfi tiyatrosu ile günümüzde ihtiyacı karşılayamayan 110 dönümlük Teoman Özalp
Parkı'na modern bir görünüm kazandırmak için çalışmaları başlattı.
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