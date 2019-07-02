Son Dakika Haberleri: Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor
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Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki amfi tiyatrosu ile günümüzde ihtiyacı karşılayamayan 110 dönümlük Teoman Özalp Parkı'na modern bir görünüm kazandırmak için çalışmaları başlattı.

Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler ve Bağlarbaşı Mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki amfi tiyatrosu ile günümüzde ihtiyacı karşılayamayan 110 dönümlük Teoman Özalp Parkı'na modern bir görünüm kazandırmak için çalışmaları başlattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:27 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bağlarbaşı, Teoman, Özalp, Ekonomi
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