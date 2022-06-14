Teoman Sancar: "Askeri Personelin Harcırah Miktarları Yetersiz"

Bağımsız Denizli Milletvekili Teoman Sancar, askeri personele verilen harcırah miktarının yetersiz olduğunu belirterek, Milli Savunma Bakanlığı'na "gerçek piyasa koşullarına göre düzenleme yapılması" çağrısında bulundu. Denizli'den Kars'a tayini çıkan bir askerin durumunu örnek gösteren Sancar, "Kendisi evini taşımak için birkaç nakliye firmasıyla görüşmüş, verilen fiyat 40 bin TL. Kendisine verilen harcırah miktarı ise 7700 TL" dedi.

Bağımsız Denizli Milletvekili Teoman Sancar, askeri personele verilen harcırahlarla ilgili açıklama yaptı. 2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personele verilecek harcırah miktarlarını eleştiren Sancar, enflasyon artışının ardından akaryakıta gelen zamlara dikkat çekti. Nakliye fiyatlarının geçen yıla oranla üç kat arttığına işaret eden Sancar, harcırah miktarlarının az olmasının mağduriyetlere yol açacağını kaydetti. Sancar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"HARCIRAH 7700 TL, NAKLİYE ÜCRETİ 40 BİN TL"

"Evli bir subay kardeşimizin Denizli'den Kars'a tayini çıkmış. Kendisi evini taşımak için birkaç nakliye firmasıyla görüşmüş, verilen fiyat 40 bin TL. Kendisine verilen harcırah miktarı ise 7700 TL. Bu kardeşimiz aradaki 33 bin TL'lik farkı nasıl karşılayacak? Akaryakıt fiyatlarına yüzde 400'e varan miktarda zam geldi, verilen harcırah bırakın şehir dışını, şehir içi nakliyeyi bile karşılamıyor. Şu an için 28 bin kişi aileleriyle birlikte büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu sorunun çözümü için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Kısa süre içerisinde tayin mesafesine göre, gerçek piyasa koşullarına göre düzenleme yapılmalıdır. Sayın Bakan'dan bu konuda çözüme yönelik bir adım bekliyoruz."