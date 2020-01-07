Teoman Yörük: "Yörsan için bankalara teklif verdik" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Teoman Yörük: 'Yörsan için bankalara teklif verdik' - Son Dakika Ekonomi

Teoman Yörük: "Yörsan için bankalara teklif verdik"

6 saat önce

Teoman Yörük, "Sektörün muhatapları olan süt üreticileri, üretici temsilci birlik ve kooperatifleri, tedarikçiler, lojistik katkı sunan firmalar vs. gibi birçok kesimden bizim yapacağımız bir girişime destek olunacağına dair net mesajlar aldık ve alıyoruz.

Teoman Yörük:

Teoman Yörük, "Sektörün muhatapları olan süt üreticileri, üretici temsilci birlik ve kooperatifleri, tedarikçiler, lojistik katkı sunan firmalar vs. gibi birçok kesimden bizim yapacağımız bir girişime destek olunacağına dair net mesajlar aldık ve alıyoruz. Yörsan için bankalara teklif verdik" dedi.


15 Ocak 2014 tarihinde yüzde 80'i Dubai merkezli Abraaj Capital'e satılan Yörsan Gıda Mamulleri A.Ş.'nin son durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Aralık ayında iflas erteleme kararı sonrası şirkete Balıkesir Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, kayyum olarak atanmıştı.


Konuyla ilgili olarak Yörsan kurucusu ve Yörük Ailesi mensubu Teoman Yörük'ten açıklama geldi. Yörsan'ın yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasının mümkün olduğunun altını çizen Yörük, 50 yıl boyunca öz veriyle, büyük fedakarlıkla, o dönemde hiçbir kuruluştan yardım almadan öz sermaye ile şirketi büyüterek binlerce ve dolaylı olarak on binlerce kişiye ekonomik katkı sağlayan ve katma değer üreten bir marka haline getirildiğini şekilde ifade etti.


"Her kesimden 'tekrar siz yönetin' talebi ve baskısı var"


Yörük açıklamasında, sektörün muhatapları olan süt üreticileri, üretici temsilci birlik ve kooperatifleri, tedarikçiler, lojistik katkı sunan firmalar ve hatta çalışan işçilerin dahi kendileri ile irtibata geçerek bu değer yok olmadan müdahil olmalarına dair talep ve desteklerini ilettikleri söyledi.


"Çabalarımıza destek bekliyoruz"


Kendileri açısından bu desteklerin önemli olduğunu belirten Teoman Yörük, Uygun mali ve finansal koşullar oluştuğunda, şirketin eskisinden daha iyi bir duruma gelecek potansiyeli olduğuna işaret ederek "Biz süt ürünleri sektöründe 50 yıllık tecrübeye sahip bir aileyiz. Dolayısıyla yaşadığımız mağduriyetimizi ve yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak adına elimizden gelen çabayı harcamaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim" şeklinde açıklamada bulundu.


"Bankalara yaptığımız tekliflerin kabul görülmesini bekliyoruz"


Teoman Yörük son olarak "Geldiğimiz noktada iki özel bankanın yetkililerine süreci hukuki olarak çözüme kavuşturacak bir teklif tarafımızdan sunuldu. Bir kamu bankasının yetkilileri ile de görüşüp finansal anlamda alternatifli tekliflerin ön görüşmeleri yapıldı. Yörsan'ın tekrar eski günlerine dönmesi, bankalara sunmuş olduğumuz bu tekliflerin kabul görmesiyle mümkün olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Yörsan, Teoman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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