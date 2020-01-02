Teomanpaşa Caddesi çift yön oldu - Son Dakika
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Teomanpaşa Caddesi çift yön oldu

6 saat önce

Muratpaşa ilçesinde 4 mahallenin ortasından geçen Teomanpaşa Caddesi'nde trafiğin tek yönden, çift yön olarak değiştirildi.

Teomanpaşa Caddesi çift yön oldu, System.String[]

Muratpaşa ilçesinde 4 mahallenin ortasından geçen Teomanpaşa Caddesi'nde trafiğin tek yönden, çift yön olarak değiştirildi.


Güllük Anafartalar Caddesi'nden başlayıp, Falez kavşağına kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik Teomanpaşa Caddesi'ndeki taşıt trafiği, 12 yıldır tek yönlü olarak sağlanıyordu. Müze yönüne doğru tek yön olan yolun, bir bölümü 3 yıl önce bisiklet yolu olarak ayrıldı. Özellikle akşam ve sabah trafiğinde yoğunluğun yaşandığı caddede bir süre önce bisiklet yolu kaldırıldı. 4 gün önce ise caddede trafik çift yönlü olarak düzenlendi. Teomanpaşa Caddesi'ne giren bir sürücü müze istikametine olduğu gibi tam tersi yönde Güllük Caddesi'ne doğru da gidebilecek. Yıllardır aynı alışkanlıkla caddeyi kullanan sürücülerin ise bir hayli zorlandığı görüldü.


Bahçeli, Altındağ, Deniz ve Varlık Mahallesi sakinlerinin büyük çoğunluğu uygulamayı olumlu karşıladı.


Deniz Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, uygulamayı doğru bulduklarını belirterek, " Bizim için iyi oldu. Vatandaş evine gelirken sorun yaşıyordu. Başka noktalardan ulaşım sağlıyorlardı. Şimdi trafik rahatladı. Memnunuz."dedi.


Bahçeli Mahalle Muhtarı Ahmet Ateş ise şuana kadar yeni uygulamayla ilgili kendilerine olumsuz bir şikayetin gelmediğini söyledi.


Özellikle bisiklet yolunun amacının dışında kullanıldığını dile getiren Ateş," Araçlar girdiği bisiklet yolunda tehlikeye neden oluyorlardı. Uygunsuz park yapanlar oluyordu. Çift yön olması ayrıca 100. Yıl'da bazen sıkışan trafiği rahatlaması için faydalı olacaktır. Alternatif bir yol oldu. Ama yıllardır tek yön olarak kullanan sürücülerin alışkanlıkları devam ediyor. Ama zamanla herkes alışacaktır." İfadelerine yer verdi. - ANTALYA

Muratpaşa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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