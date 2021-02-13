Teorik ve uygulamalı eğitimle sertifikalı fındıkçı oldular

ORDU'nun Ünye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Organik Fındık Tarım Okulu'na katılıp, fındık yetiştiriciliği, budama, besleme ve aşı yöntemleriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler alan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Karadeniz'in en önemli geçim kaynağı fındıkta, verimi arttırmak, bilinçli ve daha üretken çiftçiler yetiştirmek amacıyla Ünye Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odası işbirliğiyle Organik Fındık Tarım Okulu kursu düzenlendi. Farklı yaşlarda kadın ve erkek çiftçiler, Tarım Okulu'nda dalında uzman ziraat mühendisleri eşliğinde önce teorik eğitim aldı, ardından salgın tedbirleri kapsamında gruplar halinde örnek bahçelerde uygulama programlarına tabii tutuldu. Yaklaşık 2 aylık eğitimlerin ardından 100'ü aşkın çiftçi, başarıyla tamamladıkları kurstan sertifika sahibi oldu.

'ÜRETİCİLERİMİZ PANDEMİYİ FIRSAT BİLDİ'

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, ilgi odağı olan kursta, Ünye Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatih Aksoy, ziraat mühendisleri İbrahim Hakan Gün, Hayrullah Kadim, Fatmanur Şahin, Elif Mutlu ve Peyzaj Mimarı Banu Demirel Ateş'in, kursiyerlere kurs boyunca eğitim verdiklerini söyledi. Pandemi sürecinde vatandaşların kısıtlamaları, bahçe işleriyle değerlendirdiklerini söyleyen Başkan Sarıkahraman, "Tarım olmazsa olmazımız. Tüm dünyada gıda güvenliği sarsıntı geçiriyor. Yarın bir gün üretemeyecek olduğumuz ithal ettiğimiz ürünlerde sıkıntı olduğunda ne yapacağız. Bu nedenle kendimiz üretmeliyiz. Çocuklarımız ve torunlarımız ekmek, su dediğinde çaresiz kalmamamız için bugünden tedbirimizi almalıyız. Pandemiyi aslında üreticilerimiz fırsat bildi. Sokağa çıkma kısıtlamalarında tarımla uğraştılar. Ekip dikerek üretime dönüştürdüler. Bunun kalıcı olmasını istiyoruz, asıl amacımız budur. Tarım göreceli kavramdır. Çiftçilerimiz komşudan görüp kendini geliştirebilir. Bu nedenle de Organik Fındık Tarım Okulu'nda eğitim alan çiftçilerimiz bulundukları mahallede de bunları yaygınlaştıracaklardır" dedi.

'ÜNYE, FINDIK'TA DÜNYANIN LİDER İLÇESİDİR'

Dünya fındığını en çok üreten ülkenin Türkiye , Türkiye'de de en çok fındık üreten ilin Ordu olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, "Buradaki temel amacımız Ünye, fındık üretimi konusunda dünyanın lider ilçesidir. Bu lider ilçeyi fındıktaki bilgi birikimiyle daha yoğun bir şekilde birim alandan aldığımız verim miktarını yükseltmektir. Şu anda dönümde 89 kilo ürün alıyoruz. Bu rakamı 200-250 kiloya çıkarmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 100 kursiyere fındık yetiştiriciliği, fındıkta budama, fındıkta besleme ve aşı yöntemleriyle ilgili bilgiler verdik. Teorik eğitiminin ardından örnek bahçemizde uygulamalı olarak kursiyerlerimiz eğitim aldılar" diye konuştu.

Görünt Dökümü-Çiftçi kursiyerlere teorik eğitim verilirken genel görüntü-Uygulamalı eğitimden genel görüntü-Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman röp.

-Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün röp

Haber-Görüntü Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),