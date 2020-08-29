"Teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada verildiği model fabrikalar kuruyoruz" - Son Dakika

"Teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada verildiği model fabrikalar kuruyoruz"

MESS Teknoloji Merkezi açılış programına konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu.

MESS Teknoloji Merkezi açılış programına konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Bakan Varank," Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci büyük yatırım, Kocaeli'nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu Ataşehir'de gerçekleşti. Açılışta ilk konuşmacı olarak kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün hepimiz Türk sanayisiyle, girişimcisiyle bir kez daha gurur duyacağız. Bugün herkes, Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı sahadan örnekleriyle çok net bir biçimde görecek" dedi.

Geçtiğimiz sene bu dönemde ticaret savaşlarını ve küresel ekonominin geleceğini konuşuyorduk diyen Bakan Varank, "Herkesin kafasında bambaşka senaryolar vardı. Ancak, kimsenin aklında olmayan hepimizin başına geldi. Covid-19'la birlikte müesses nizam sarsılırken yeni düzenler kurulmaya başladı. Tüm dünya bu süreçte, üretimin değerini tekrar kavradı. Gördük ki, basit bir maske üretimi bile çok kıymetliymiş, Avrupa'da ülkeler bir maske için bile birbirleriyle çatışacak hale gelebilirmiş. Salgınla birlikte pek çok ülkenin gündemine giren; yerlilik, millilik ve kendi kendine yetebilme kavramlarını, biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk. İşte Stratejimizin bel kemiğini oluşturan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı da bu anlayışın en somut yansımalarından birtanesi. Hamle programın en temel amacı, cari açık verdiğimiz kritik sektörlerdeki ürünleri yerli imkan ve kabiliyetlerle üretmek. Tabi bunu yaparken çok yenilikçi bir yaklaşım izliyoruz. Böylece kaynak ve zaman tasarrufu sağlamanın yanında, bir ürünün fikirden pazara her aşamasındaki gelişimini bizzat izleyebiliyoruz. Bu yönde bir sanayi politikası Türkiye'de ilk defa uygulanıyor" dedi.

"TÜRKİYE SANAYİSİNİ YENİ BİR ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Varank, "Hamle Programı, üretimde hedeflediğimiz yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bugün ayrıca Kocaeli'nde sadece 2 OSB'de yapımı son 1 senede tamamlanan 40 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu fabrikaların 32 tanesi İMES OSB'de, geri kalan 8'i ise Makine İhtisas OSB'de yer alıyor" dedi.

"ÜLKEMİZDE 40 FABRİKA AYNI ANDA AÇILIYOR. İŞTE BU TÜRK SANAYİCİSİNİN, TÜRK EKONOMİSİNİN BAŞARISIDIR"

Bakan Varank, "Açılacak tesisler arasında; Dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ve Ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; Otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler var, Paslanmaz çelik üretenler var, yüzce 100 ihracata çalışanlar var. Böylesine bir çeşitlilik, sanayimizin yarınları için bizleri gerçekten çok heyecanlandırıyor, çok umutlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Sanayinin rekabet gücünü artırması, üzerinde önemle durduğumuz bir başka husus. Üretim öncesi ve sonrası süreçlerde, teknolojinin nimetlerinden ne kadar faydalanıyorsanız, rekabet gücünüz de verimliliğiniz de o denli artıyor. İşte Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi, başta kendi üyeleri olmak üzere Türk sanayisinin teknolojik kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Bu yatırımla ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu. Bakanlığımız, KOBİ'lerimizin verimliliğini artıracak, rekabetçiliğini güçlendirecek, yalın üretim ve dijital dönüşüme geçişini kolaylaştıracak çalışmalara son dönemde hız verdi" şeklinde konuştu.

"TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLERİN BİR ARADA VERİLDİĞİ MODEL FABRİKALAR KURUYORUZ"

Bakan Varank, "Halihazırda Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımız faaliyette. Kayseri ve Konya'daki fabrikalar açılışa hazır; Mersin, Gaziantep ve İzmir model fabrikaları da Ekim başı gibi tamamlanmış olacak. Ankara'daki model fabrika eğitimlerine katılan firmalardan çok müspet geri dönüşler alıyoruz. Şimdiye kadar 150'ye yakın KOBİ bu eğitimlerden faydalandı. 14 firmaya ise uzun vadeli eğitimler verildi ve akabinde bu eğitimlerin etkisi ölçüldü. Sonuçlar bize şunu gösteriyor: Bazı firmalarda yüzde 140'a varan verimlilik artışları gerçekleşti. Firmaların üretim maliyetlerinde yüzde 10 ile yüzde 18 aralığında düşüşler oldu. Firmaların çoğu artık fazla mesaiye ihtiyaç duymadıklarını belirtiyorlar. Baktığımızda, Fabrikanın altyapısında değişen bir şey yok, yeni bir yatırım ya da ilave bir makine temini yok. Çalışan, aynı çalışan ama bahsettiğim tüm bu olumlu değişiklikler sadece alınan eğitimler ve danışmanlık sayesinde oluyor. Yine, imalat sanayinde dijital dönüşümü teşvik etmek üzere KOSGEB'le yürüttüğümüz özel bir program var. KOBİGEL adını verdiğimiz bu programın amacı hem teknolojiyi geliştiren, hem de bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerin sayısını artırmak. Bunun için; büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler ve endüstriyel robot gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Sanayinin dijital dönüşümü alanında dünyadaki eğilimleri de çok yakından takip ediyoruz. Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı 'Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'na üye olduk. Yarınların teknolojilerini birlikte geliştirip, bu teknolojileri herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunacak politikaları beraber çalışacağız. Dünyadaki en iyi uygulama örneklerini yakından takip ederken, ülkemizde geliştirilen yenilikçi işleri dünyaya duyuracağız. İşte açılışını yaptığımız MESS Teknoloji Merkezi, forumla yaptığımız bu işbirliğine de ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.

Bugün açılacak fabrikalar, Hamle Programının ilk sonuçları ve MESS Teknoloji Merkezi reel sektöre eşsiz katkılar sunacağını altını çizen Varank, "Bu ülke için elini taşın altına koyan, seferberlik ruhuyla çalışan, fikri ve nakdi sermayesini üretime adayan bütün girişimcilerimize yürekten teşekkür ediyor" dedi.

(Mustafa Biçer/İHA)

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada verildiği model fabrikalar kuruyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi Dışişleri'nden, İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı         
18:32
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi         
17:55
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Galatasaray, loca satışından 36 milyon TL gelir bekliyor Galatasaray, loca satışından 36 milyon TL gelir bekliyor         
17:43
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı         
17:12
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı         
16:57
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı         
16:33
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi         
16:26
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar         
13:17
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı         
12:25
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım         
11:22
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi         
09:23
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı         
00:55
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü         
00:03
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı         
21:58
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 23:00:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada verildiği model fabrikalar kuruyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei