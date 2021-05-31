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"Teorik ve Uygulamalı TÜBİTAK ARDEB Proje Yazma Eğitimi II" gerçekleştirildi - Son Dakika

"Teorik ve Uygulamalı TÜBİTAK ARDEB Proje Yazma Eğitimi II" gerçekleştirildi

31.05.2021 14:02

"Sivil Havacılık Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Pazarlama Alanlarında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi" etkinliği 26-28 Mayıs tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen eğitim etkinliği, TÜBİTAK BİDEB Programları Başkanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde doğrudan desteklenen eğitim programları arasındaydı. Etkinlikte farklı üniversitelerde görev yapan Prof. Dr. Ali Danışman, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Prof. Dr. Ender Gerede, Prof. Dr. Ferhan Kuyucak Şengür, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç. Dr. Ozan Ağlargöz eğitimci olarak yer aldı. Bununla birlikte, etkinliğin son gününde gerçekleştirilen uygulamalı panel oturumlarında ise Prof. Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz, Prof. Dr. Erkan Erdemir, Doç. Dr. Mehmet Erçek, Doç. Dr. Müjdat Özmen ve Doç. Dr. Umut Koç panelist olarak yer aldı.

Sosyal Bilimler temel alanından Sivil Havacılık Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Pazarlama alanlarında doktora öğrenimi gören öğrencilere ARDEB projelerinin temel bileşenlerinin tanıtılmasını ve bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme, kontrol ve sonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesini amaçlayan eğitim programı, yoğunlaştırılmış oturumlarla üç gün sürdü. Projenin yaygın etkisini artırmak amacıyla farklı üniversitelere bağlı öğretim üyelerinin ve katılımcılarının yer aldığı etkinlikte kazanılan bilgiler ışığında, katılımcıların başta kendi alanları olmak üzere disiplinlerarası bir yaklaşımla yeni proje fikirleri üretebilmeleri ve ortaya konulan fikirlerin başarılı bir şekilde proje çıktıları vasıtasıyla somut olarak faydaya dönüştürülmesi hedeflendi.

Taşcı: "Farklı üniversitelerden çok sayıda katılımcı etkinliğe ilgi gösterdi"

Etkinlik yürütücüsü Prof. Dr. Deniz Taşcı, yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programının ikinci kez pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi ortamda başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti ve şunları söyledi: "Bir önceki öğrenim döneminde gerçekleştirdiğimiz etkinlik programını, gelen memnuniyet dolu geribildirimler ve TÜBİTAK'ın doğrudan destekleme kararı neticesinde tekrarlamaya karar verdik. Farklı üniversitelerden çok sayıda katılımcı etkinliğe ilgi gösterdi. TÜBİTAK ARDEB projelerinde panelistlik görevini yürütmüş akademisyenlerin katılımı etkinliğin üçüncü gününde doktora öğrencilerinin gerçeğe yakın bir değerlendirme paneli sürecini tecrübe etmelerini sağladı. Eğitim etkinliğinde çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve katılımcıların yer alması da farklı disiplinlerde üretilen proje örneklerinin görülmesine ve değerlendirilmesine olanak sağladı. Daha da önemlisi, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların etkinlik vesilesiyle bundan sonraki süreçte de disiplinlerarası iş birlikleri kurmaları için önemli bir ortam sağladığımıza inanıyorum."

Projenin sürdürülebilirliği bakımından etkinliğe yönelik tüm bilgiler, katılımcılara ve toplumun diğer kesimlerindeki ilgili araştırmacılara ulaştırmak amacıyla Tubitakprojesiyazimi@wordpress.com adresli web sitesinden ve https://www.facebook.com/tubitakprojesiyazimi/ bağlantısından erişilen bir Facebook sayfasında yer alıyor. Ayrıca oluşturulan "tubitakprojesiyazimi@gmail.com" e-posta adresi ile ilgili araştırmacıların proje yazım süreçlerine ilişkin sürekli güncel bilgiler alabilmeleri sağlanıyor.

Cengiz Yılmaz, Şükrü Özen, Havacılık, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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