Futbolseverleri ekranlara kitleyen espor turnuvası TEP Ligi Hafta 1 maçları akşam başlıyor. Ateş Organizasyon tarafından düzenlenen TEP Ligi bu akşam maçlarıyla birlikte başlıyor.
18 takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvada bu akşam her takım toplamda 3 maç oynayacak. Bu haftanın karşılaşmaları ise şu şekilde:
Maç 1 Karşılaşmaları
CA Fenix - Green Thunder
Crew Espor - Fearanqel
Pan FC - Vogue
Çekmece Soldiers - Onikinci Adam
Yarınsızlar SK - Kadife Team
Cemiyet-ül Recül - SSG FC
Duşakabin EFC - Haddini Bilbao FC
Spartans ST - JustWatch FC
WhoIsNext - 836 Pizza Locale
Maç 2 Karşılaşmaları
Çekmece Soldiers - Pan FC
Vogue - Fearanqel
JustWatch FC - Onikinci Adam
836 Pizza Locale - Spartans ST
Crew Espor - Green Thunder
Cemiyet-ül Recül - Duşakabin EFC
CA Fenix - SSG FC
Haddini Bilbao - Kadife Team
Yarınsızlar SK - WhoIsNext
Maç 3 Karşılaşmaları
Fearanqel - Çekmece Soldiers
Kadife Team - Cemiyet-ül Recül
Green Thunder - SSG FC
Duşakabin EFC - CA Fenix
JustWatch FC - Pan FC
Haddini Bilbao - WhoIsNext
Vogue - Crew Espor
Onikinci Adam - 836 Pizza Locale
Spartans ST - Yarınsızlar SK
Playerbros ekibi olarak ligdeki tüm takımlara başarılar diliyoruz!
Son Dakika › Gamegar › TEP Ligi Hafta 1 maçları başlıyor! - Son Dakika