Tepabaşı'nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepabaşı'nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Tepabaşı'nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışı ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tepabaşı'nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışı ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Özellikle kırsal mahallerde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte, 7 gün 24 saat 3 vardiya ile mesai sürdüren ekipler çalışmalarına devam ediyor. Kar küreme araçları ile kırsal mahalle yollarında çalışan ekipler son olarak Eğriöz, Keskin, Yusuflar, Aşağı Akçayır, Takmak, Mollaoğlu, Aşağı Kartal, Yukarı Kartal, Sulukaraağaç, Bektaşpınar, Yarımca, Atalantekke ve Kozkayı Mahallelerinde kar küredi. Ekipler kent merkezinde ise tuzlama çalışmalarına devam ediyor.


Öte yandan vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleştirilen kar ve buz temizleme çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri kar ile mücadele çalışmalarının 3 vardiya ile 7 gün 24 saat devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı, Keskin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
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