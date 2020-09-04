TEPAV: "İstihdam aylık 383 bin arttı"

TEPAV'ın açıklamasına göre Haziran ayında 4/a sigortalı çalışan sayısı Haziran 2020'de Haziran 2019'a göre 144 bin arttı. İstihdam artışı Mayıs 2020'den Haziran 2020'ye 383 bin oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2020 verilerinin değerlendirildiği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'nin 97'nci sayısında, Haziran ayında koronavirüs salgını için alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte 4/a sigortalı çalışan sayısı Haziran 2020'de Haziran 2019'a göre 144 bin arttı. İstihdam artışı Mayıs 2020'den Haziran 2020'ye 383 bin oldu.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en hızlı artan sektör yüzde 26,5 artışla posta ve kurye faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü; yüzde 20,4 artışla insan sağlığı hizmetleri, yüzde 18,3 artışla kanalizasyon, yüzde 16,5 artışla bilgisayar programlama ve danışmanlık ve yüzde 16,1 artışla sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı sektörleri takip etti.

Haziran 2020'de Haziran 2019'a göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 171 bin azalışla konaklama sektörü oldu. Konaklama sektörünü; 114 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 27 bin azalışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, 24 bin azalışla idari danışmanlık faaliyetleri ve 15 bin azalışla güvenlik ve soruşturma faaliyetleri sektörleri takip etti.

Haziran 2020'de Haziran 2019'a göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 105 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörü oldu. Bu sektörü; 46 bin artışla giyim eşyaları imalatı, 32 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, 31 bin artışla toptan ticaret ve 30 bin artışla perakende ticaret sektörleri takip etti. - İSTANBUL