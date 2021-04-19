TEPAV: "Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 arttı" - Son Dakika

TEPAV: "Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 arttı"

19.04.2021 10:58
TEPAV:

TEPAV'ın açıklamasına göre, Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti.

TEPAV'ın açıklamasına göre, Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) açıklamasına göre, Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,4'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 6,4 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 7,4 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,7 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Covid-19 salgınının olumsuz etkilediği sektörlerin istihdamında düşüşler devam ederken, konaklama ve yiyecekte yüzde 10,3, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda da yüzde 7,4 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe de Nisan-Mayıs 2020 dönemine benzer bir daralma (yüzde 11,6) yaşandığı görüldü. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hane halklarının işveren olarak faaliyeti sektörü yüzde 43,2 oranındaki gerileme ile istihdamı pandemiden en olumsuz etkilenen sektör olduğu belirtildi.

2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren sektörlerde ise istihdam artışları hızlanarak devam ederken, Ocak 2021'de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 14,2, imalatta yüzde 9,2, inşaatta yüzde 23,6 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 5,7 oranında istihdam artışları gerçekleştiği görüldü. Söz konusu oranlar Mayıs 2020'den sonra gözlenen en yüksek aylık istihdam artışı olduğu kaydedildi. Pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 42) istihdam artışları sürdüğü belirtildi.

Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 901 bin, KOBİ sigortalı çalışan sayısı 508 bin artarken, Ocak 2020'ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan sektör 216 bin istihdam artışı ile bina inşaatı sektöründe oldu. Bu sektörü 80 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri, 55 bin artış ile perakende ticaret ve 53 bin artış ile toptan ticaret sektörleri izlerken, KOBİ firmalarında da pandemide önem kazanan sektörlerde istihdam görünümü olumlu olduğu belirtildi. İnsan sağlığı hizmetleri (yüzde 31,3), yatılı bakım faaliyetleri (yüzde 35,8) ile posta ve kurye faaliyetlerinde (yüzde 33,9) yüksek oranlı yıllık artışlar sürdüğü aktarıldı.

Kasım 2020'den itibaren kadın istihdamındaki daralma eğilimi dikkat çekerken, sigortalı kadın çalışan sayısının geçen yıla göre 201 bin artığını ancak, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payının Ocak ayında yüzde 30,7'ye gerilediği görüldü. Ayrıca, pandeminin ikinci dalgasına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin alınmaya başlamasıyla kadın çalışan sayısının düşüş gösterdiği ve son dört aydaki daralmanın yaklaşık 81 bin düzeyine ulaştığı görüldü. - İSTANBUL

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İstihdam, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TEPAV: 'Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 arttı' - Son Dakika Ekonomi


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