TEPAV: "Temmuz 2019'dan Temmuz 2020'ye istihdam 235 bin arttı"

SGK verilerine göre Temmuz 2019'dan Temmuz 2020'ye istihdam 235 bin arttı. İŞKUR verilerine göre ise Ağustos 2019'dan Ağustos 2020'ye kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı 1 milyon 203 bin arttığı görüldü.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2020 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz-Ağustos 2020 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni'nin 98'inci sayısına göre, 4/a sigortalı çalışan sayısı Temmuz 2020'de Temmuz 2019'a göre 235 bin artarken, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı 1 milyon 203 bin arttı.

Temmuz 2020'de Temmuz 2019'a göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 107 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörü oldu. Bu sektörü, 35 bin artışla giyim eşyaları imalatı, 31 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, 29 bin artışla bina inşaatı ve perakende ticaret sektörleri takip etti.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla artan il 92 bin artışla İstanbul oldu. İstanbul'u, 23 bin artışla Gaziantep, 22 bin artışla Kocaeli, 20 bin artışla Konya ve 16 bin artışla Ankara takip etti. Ağustos 2020'de kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişi sayısı Ağustos 2019'a göre 1 milyon 203 bin artarken, Temmuz 2020'ye göre 563 bin azalmıştır. - İSTANBUL