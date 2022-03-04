TEPCO, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki kazadan etkilenenlere tazminat ödeyecek - Son Dakika

Japonya'da 2011'de nükleer kazasının yaşandığı Fukuşima'daki santralin işletmecisi, kazadan etkilenenler ile bölgeden tahliye edilenlere tazminat ödemeye mahkum edildi.

Japonya Yüksek Mahkemesi, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO), 11 yıl önceki kazada "sorumluluğunun bulunduğuna" hükmetti.

Karar doğrultusunda TEPCO, nükleer kazadan etkilenenler ile bölgeden tahliye edilenlerden oluşan yaklaşık 3 bin 700 kişiye toplamda 1,4 milyar yen (12 milyon dolar) ödeme yapacak.

Söz konusu karar, ülke genelinde süreci devam eden 30 toplu dava arasında, nükleer kazada "zararlardan sorumlu tutulan" TEPCO'yu tazminata mahkum eden ilk nihai hüküm olarak kayda geçti.

Ülkenin "Tohoku" olarak bilinen kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Kaza sonrası ilk bir kaç günde yaklaşık 470 bin kişi bölgeden zorunlu olarak tahliye edilmişti. Bu kişilerden on binlercesinin halen geri dönemediği biliniyor.