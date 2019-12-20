Tepe Emlak Yatırım, AVM'leri yılbaşına hazırladı - Son Dakika

BİLKENT Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tepe Emlak Yatırım, İstanbul ve Ankara'da bulunan alışveriş ve yaşam merkezlerini yeni yıla hazırladı. Tepe Emlak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay, "Alışveriş merkezinin binasını da ön plana çıkaracak şekilde dış cephelerde ve iç mekanlarda bazı ışıklı tasarımları tercih ediyoruz. Bunların ötesinde ziyaretçilerimize bir coşku yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Bilkent Holding'in önde gelen şirketleri arasında yer alan ve 1996 yılında faaliyetlerine başlayan Tepe Emlak Yatırım, Avrupa'nın tanınmış şirketleri ile iş birliği yaparak, Türkiye'nin farklı bölgelerinde alışveriş merkezleri yatırımlarına imza atıyor. Tepe Emlak Yatırım, mimari tasarım, yenilikçi konsept geliştirme, kiralama, proje yönetimi, danışmanlık, finans, hukuk, mülk yönetimi gibi hizmetleri yüksek profesyonellik ve uzmanlık seviyesi ile tek çatı altında toplanmayı hedefliyor. Tepe Emlak Yatırım, halen İstanbul'da Tepe Nautilus, Ankara'da Bilkent Center, Bilkent Station, 365 AVM, Ankara'nın ilk açık hava projesi Tepe Prime Avenue ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nın kiralama ve ticari mülk yönetimini gerçekleştiriyor.

1 YIL ÖNCE BAŞLANDI

Tepe Emlak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay, bünyelerinde yer alan alışveriş ve yaşam merkezlerinde yılbaşı hazırlıklarına 1 yıl önce başladıklarını ve öncelikle bütçe ayırdıklarını söyledi. Yılbaşı hazırlıklarının sadece süslemelerden ibaret olmadığını, kampanyalar ile desteklerini belirten Olcay, yılbaşı arifesinin çok yoğun bir dönem olduğunu ve öncesinde oldukça yoğun ve titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

'ZİYARETÇİLERİMİZE BİR COŞKU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tasarımlarında dünyada yapılmış örnekleri incelediklerini ve yurtdışındaki konseptlerden ilham aldıklarını ifade eden Olcay, şunları kaydetti:

"Olabildiğince mimarimize uygun tasarımlar seçmeye çalışıyoruz. Alışveriş merkezinin binasını da ön plana çıkaracak, dış cephedeki bazı ışıklı tasarımları tercih ediyoruz. İçeride de ziyaretçilerimizin önlerinde fotoğraf çektirmek isteyebilecekleri türde mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların hepsini de bütçemizin doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. En fazla ışıklı dekoratif öğeler tercih ediliyor. Binanın dış cephesinde de ışıklandırma yaparak, binamızı gece görüntüsü olarak ön plana çıkarmaya çalışıyoruz; içeride de mimari özelliklerimizi vurgulayacak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunların ötesinde ziyaretçilerimize bir coşku yaratmaya çalışıyoruz. Süslemeler, ışıklar insanlarda pozitif bir etki yaratıyor. Herkesin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Alışveriş merkezlerinde içeri girince ışıl ışıl, ferah ve keyifli bir mekanda yürümek; bazı noktalarda fotoğraf çektirmek herkesi mutlu ediyor. Hatta biz bunu yılbaşı müziklerinin olduğu seslendirmelerle de destekliyoruz. Kısaca insanların biraz da olsa bu yoğunluktan, stresten uzaklaşacakları, keyifli alışveriş yapabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz."

'BÜTÇEMİZİ MAKSİMUM KİŞİYİ MUTLU EDEBİLECEK ŞEKİLDE HARCIYORUZ'

Olcay, tüm yılın ortalamasına bakıldığında yılbaşı döneminin yüzde 30 daha fazla ziyaretçi çekebildikleri, alışveriş cirolarını yaklaşık yüzde 30-35 civarında arttırabildikleri bir dönem olduğunu belirtti. Kampanyaların daha çok alışveriş yapma isteğini tetiklediğini söyleyen Olcay, "Bütçeler, alışveriş merkezlerinin büyüklüğü ve mağaza sayısıyla orantılıdır. Biz, kendi alışveriş merkezlerimizde bütçemizi maksimum sayıda kişiyi mutlu edebilecek şekilde harcamaya çalışıyoruz. Verdiğimiz ödülün tekrar alışveriş merkezinde mağazalara alışveriş olarak dönmesine özen gösteriyoruz. Arkasında kalabalık bir ekibin verdiği ciddi bir emek var. Reklam ajansı da bunu görsel ve ilanlarla destekliyor. Çünkü kendi bütçemizi maksimum verim sağlayacak şekilde harcamamız gerekiyor. En büyük motivasyonumuz ziyaretçilerimizin beğenisi ve memnuniyeti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA,