Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor - Son Dakika

Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor

7 saat önce

TEPE Emlak Yatırım Genel Müdürü Hayal Olcay, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor, System.String[]

TEPE Emlak Yatırım Genel Müdürü Hayal Olcay, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı. Olcay, son atamalar ve yeni organizasyon yapısıyla birlikte çalışanların yüzde 53'ünü kadınların oluşturduğunu söyledi.

Tepe Emlak Yatırım tarafından Ankara'da düzenlenen toplantıyla yeni atamalar duyuruldu. 30 yıldır Bilkent Holding bünyesinde görev yapan ve 2014 yılından itibaren Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü olan Hayal Olcay, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı. Olcay, aynı zamanda Bilkent Holding bünyesindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. 2014'ten beri Tepe Emlak Yatırım bünyesinde olan, Tepe Nautilus AVM yönetiminde üstlendiği görevlerin ardından son 3 yıldır İş Geliştirme ve Varlık Yönetimi Direktörü olan Deniz Bozan da Genel Müdür Vekilliği'ne atandı. Tepe İnşaat'ın önemli projelerinde 2001 ile 2008 yılları arasında Marmara Bölgesi Yatırım Projeleri Pazarlama ve Satış Koordinatörü olarak görev yapan Zeynep Salman ise Tepe Emlak Yatırım İş Geliştirme ve Varlık Yönetimi Direktörü olarak yeniden Bilkent Holding bünyesine katıldı.

Tepe Emlak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay, kadınlarla çalışmanın çok daha yaratıcı, kapsamlı düşünmeye teşvik eden ve performansı yüksek ortam sağladığını kaydetti. Olcay, "Tepe Emlak Yatırım olarak beyaz yakalı çalışan ağırlıklı bir şirketiz. Son atamalar ve yeni organizasyon yapısıyla birlikte şu anda yüzde 53 oranında kadın çalışanımız var. Kadınların çok fazla yönü var. Hem ev hem iş hem de sosyal hayattan edindikleri beceriler ile çok boyutlu düşünme beceresini ortaya koyabiliyorlar. Bu da işlerine yansıyor" dedi.

'İŞ HAYATI DENGE ÜZERİNE KURULU'

Kadınların gücünü doğru değerlendirmek gerektiğini belirten Hayal Olcay, "Ekipteki dengeyi iyi kurmak ve iş gücünü doğru yönlendirmek başarı getiriyor. Bazı görev alanlarında erkeklerin daha yoğunlukta olmasının da faydasını görüyoruz. İlişki yönetiminde ve daha yaratıcı fikirlerin oluşması noktasında ise kadınlarla çalışmak oldukça keyiflidir. Ancak bunu çalıştığımız sektörün dinamiklerine göre de değerlendirmemiz gerekiyor. Bence iş hayatı bir denge üzerine kuruludur. Biz dengeyi iyi kurmuş, birlikte çok mutlu ve keyifli çalışan bir ekibiz" diye konuştu.

Öte yandan Tepe Emlak Yatırım tarafından 42 Maslak, Sığacık Teos Marina, Mix Kayseri AVM gibi karma projelerin ticari alanları ile ilgili kiralama ve konsept danışmanlığı hizmetleri verildi. Halen İstanbul'da Tepe Nautilus AVM, Ankara'da Bilkent Center ve bünyesinde bulunan gastronomi merkezi Bilkent Station, Tepe Prime Avenue, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve 365 AVM'nin kiralama ve yönetimi yapılıyor. Son dönemde ise Tarman İncek, Renaza gibi bazı karma projelerin ticari alanları ile ilgili  kiralama hizmeti de veren şirket, öncü proje yatırımları, dönüşüm projeleri ve profesyonel yönetim hizmetleri ile büyümeyi hedefliyor.

YENİLENEN SİNEMASIYLA BİLKENT CENTER 20 YAŞINDA

Bilkent Center, ziyaretçilerin keyifli ortamlarda alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri,  hem alışveriş yapıp hem de kaliteli zaman geçirebildikleri bir yaşam alanına dönüştü. Bilkent Center, Ankara'nın en köklü sinemalarından olan Bilkent Prestige sinemasının da yenilenmesi ile toplumun her kesiminden insanın seveceği, kendini iyi hissedeceği alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi kavramlarını bir araya getirerek sektöre öncülük etti. 20'nci yılında yenilenerek, 'Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır' mottosunu benimseyen ve başarılarını ödülle taçlandıran Bilkent Center, bu yıl Ankara Kahve Festivali ile Hermes Creative Ödülleri'nden 4 kategoride 'platin' ödülü ile 3'üncü Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen 'MarCom' ödüllerinden 'Özel Etkinlik' kategorisinde 'platin' ödülü aldı. Bilkent Center ayrıca, European Property Awards 2019-2020'de 'Ticari Yenileme/Geliştirme' ve 'Perakende Mimarisi' kategorilerinde 2 ayrı ödüle layık görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tepe Emlak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA,


CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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