Tepe Servis ve Yönetim'den, 'QR Kod' uygulaması - Son Dakika

ANKARA'da Tepe Servis ve Yönetim, sunduğu hizmetler gereği farklı alanlarda kullanılan ve müşterilerinin pandemi döneminde 'bulaş riski taşıyan alanlar' arasında değerlendirdiği dokunmatik ekranlar yerine Karekod (QR kod) uygulamasına geçiyor.

Tepe Servis ve Yönetim, pandemi sürecinin ardından hızlandırdığı teknoloji odaklı yatırımları ile iş süreçleri kapsamında harekete geçti. Hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiren şirket, dokunmatik ekranların kullanıldığı takip işlemleri için Karekod (QR kod) uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Görev takip sistemleri, denetim süreçleri ve memnuniyet anketleri gibi pek çok aşamada QR kod uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanan Tepe Servis, pandemi kapsamında alınan önlemler ve yeni beklentiler gereği hem temas gerektiren ihtiyacı azaltmayı hem de sunduğu hizmetleri de bir adım ileriye taşımayı amaçlıyor. Başlıca 'bulaş riski taşıyan alanlar' arasında değerlendirdiği, dokunmatik ekranlar yerini QR kod uygulamasına bırakıyor. Ayrıca, Tepe Servis ve Yönetim'in her mekana özel üretilerek hayata geçirilecek QR kod uygulaması ile anlık memnuniyet anket uygulamaları, acil talep ihtiyaç bildirimleri gibi işlemlerin bir telefon aracılığıyla dokunmadan yapılması hedefleniyor.

'TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tüm iş süreçlerinde müşteri memnuniyetini ve güvenliğini ön planda tuttuklarını ifade eden Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, hayata geçirdikleri çözüm önerilerinin de iş ortaklarının ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiğini vurguladı. Hemen hemen her sektörde farklı alanlarda kullanılan dokunmatik ekranların pandemi süreci ile birlikte pek fazla tercih edilmez bir hal aldığına dikkat çeken Çakmakcı, "Bulunduğumuz sektör itibarıyla toplum sağlığına yönelik hassasiyetimiz pandemi döneminde daha da arttı. Hayata geçirdiğimiz inovatif çözümlere bir yenisini daha eklemek adına yoğun bir çalışma sürecine girdik. Her zaman müşteriyi dinlemek, gözlemlemek, asıl ihtiyaç neyse ona odaklı çözümler sunmak birinci önceliğimiz. Bu süreçte de gördük ki; müşterilerimiz de, mekanların ziyaretçileri de artık ekranlara dokunmak istemiyor. Hepimiz restoranlarda menü bile göremiyoruz artık. Her şey dijital ve dokunma tümüyle elimine edilmeye doğru gidiyor. Biz de yeni dünyaya uyumlanarak ekranlardan daha farklı çözümlere yöneldik. Böylece QR kod uygulamasına geçiş sürecini başlattık" dedi.