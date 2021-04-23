Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor

23.04.2021 13:15
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tepebağ'daki derin tarihi, Adana'nın turizm gücüne kazandırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tepebağ'daki derin tarihi, Adana'nın turizm gücüne kazandırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Karalar, Tepebağ Höyüğü'nde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi. İlk olarak Adana Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, KUDEB Şube Müdürlüğü'nün bugüne kadar Adana'da, tescilli kültür varlığı yapılarına ait restorasyon uygulamalarına ait paftalar, projeler ve fotoğraflardan oluşan sergiyi inceledi.

Kazı danışmanı İsviçre Bern Üniversitesinden

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Tepebağ'da Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin finansörlüğü ve kadro desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarını, Tepebağ Höyüğü Kazı Danışmanı İsviçre Bern Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arkeolog Deniz Yaşin'in rehberliğinde yakından inceledi.

Tarih ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılacak ve turizme kazandırılacak

Doç. Yaşin'den kazıyla, ulaşılan tarihi derinlik ve çıkarılan tarihi eserlerle ilgili bilgi alan Başkan Zeydan Karalar, "KUDEB yetkililerini ve değerli hocamızı yürekten kutluyorum. Tepebağ Adana'nın tarihi. Herkes konuşur ve uzun yıllardır burada kazı yapılır. Kazılar Adana tarihinin kaç bin yıla uzandığını, hangi medeniyetlerin yaşadığını ortaya çıkaracak bir çalışma. Burasının Arkeopark yapılması düşüncesini benimsiyoruz. Kazıları genişletmek ve hızlandırmak için imkanlarımızı zorlayacağız. Adana tarihinin ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılması ve bunun turizme kazandırılması açısından kazıları çok önemsiyoruz" dedi.

Eserler Adana Arkeoloji Müzesine gönderiliyor

Bugüne kadar yapılan kazılarda 4 bin yıla kadar uzanan tarihi kesitten eserler bulunduğunu belirten Adana Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Yastı, kazılarda çıkan tarihi eserlerin Adana Arkeoloji Müzesi'ne gönderildiğini belirtti.

Büyükşehirin desteği 3 katına çıkarılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Tepebağ'da hız kazanan kazı çalışmalarını inceleyen Başkan Zeydan Karalar'a, Doç. Dr. Deniz Yaşin tarafından, şu ana kadar yapılan kazı çalışmalarını içeren brifing verildi.

Brifingde yapılan çalışmaların ayrıntıları açıklanırken, önümüzdeki yıllarda Kültür Bakanlığı ile yapılan protokolün yenileneceği ve 3 yıla çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Yeni protokole göre Adana Büyükşehir Belediyesi desteğini ve personel sayısını üç katına çıkarmayı, böylece Tepebağ Höyüğü'nün bir Arkeopark'a dönüşmesini hızlandırmayı amaçlıyor. - ADANA

Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor

Zeydan Karalar, Arkeoloji, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası         
13:05
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun         
12:41
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor         
11:48
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı 21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı         
10:14
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 14:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei