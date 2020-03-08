Tepebaşı Akademi'den

Tepebaşı Akademi Derneği (TEKAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Çukurhisar İlkokulu öğrencileri, velileri ve okul müdürü Muhammed Bayır ile bir araya gelen TEKAD Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle gelecek nesillerin anneler elinde şekillendiğini söyledi.

Velilere yeni açılacak kurslar hakkında bilgi veren Kaynarca, kadınlara çeşitli ekolojik hediyeler takdim etti.