Tepebaşı Akademi'den "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı Akademi'den 'Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika

Tepebaşı Akademi'den "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

7 saat önce

Tepebaşı Akademi Derneği (TEKAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Tepebaşı Akademi'den

Tepebaşı Akademi Derneği (TEKAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Çukurhisar İlkokulu öğrencileri, velileri ve okul müdürü Muhammed Bayır ile bir araya gelen TEKAD Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle gelecek nesillerin anneler elinde şekillendiğini söyledi.

Velilere yeni açılacak kurslar hakkında bilgi veren Kaynarca, kadınlara çeşitli ekolojik hediyeler takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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