Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Akademi Sporcuları 12 Madalya ile Döndüler

Tepebaşı Akademi Sporcuları 12 Madalya ile Döndüler

24 dakika önce

Eskişehir'de, spor, sanat, eğitim ve sosyal alanlarda adından söz ettiren Tepebaşı Akademi, spor alanında ulusal bazda adını duyurmayı başardı.

Tepebaşı Akademi Sporcuları 12 Madalya ile Döndüler, System.String[]
Eskişehir'de, spor, sanat, eğitim ve sosyal alanlarda adından söz ettiren Tepebaşı Akademi, spor alanında ulusal bazda adını duyurmayı başardı. Eskişehir'i temsil ederken büyük başarılara imza atan, ülke çapında da çeşitli dallarda dereceler elde eden Tepebaşı Akademi sporcuları, Türkiye Atletizm Federasyonundan Eskişehir'e 12 madalya ile döndüler.

22-23 Ocak Türkiye Atletizm Federasyonu 14 Yaş Altı Kapalı Salon Atletizm Yarışlarında 81 ilden bin 100'ü aşkın sporcu yarışlarda ter döktü. Şampiyonaya Eskişehir'i temsilen Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı belediyeleri sporcuları ve Tepebaşı Akademi sporcuları katıldı. Belediye takımları 1'er gümüş madalya ile döndüler. Tepebaşı Akademi sporcuları ise toplam; 6 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya ile Eskişehir'e gurur yaşattılar.

Tepebaşı Akademi Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, elde edilen başarı ile ilgili olarak, "Tepebaşı Akademinin adını çok yakın zamanda ulusalda fazlaca duyacağız. Yeni başarılarla şehrimiz daha çok gururlanacak inşallah. Avrupa'da da isimlerini duyurmaya çabalayacağız, çalışmalarımız özverili hocalarımız ve yol arkadaşımız ile gönülden sürecek" ifadelerini kullandı.

Madalya alan sporculardan Elif Aydın, Ayça Fidanoğlu ve Ayberk Cesur ayrıca Milli Takım kampına çağrılan sporcular oldular.

Programda sporculara çeşitli ödüller verildi. İl Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu ve Tepebaşı Akademi başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca birer konuşma yaparak gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yaptılar. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Spor
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