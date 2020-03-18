Tepebaşı aşevi ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepebaşı aşevi ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika

Tepebaşı aşevi ihtiyaç sahiplerinin yanında

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde, her gün 256 porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi 126 vatandaşın evine servis edilirken, Başkan Ataç ise, "Tepebaşı Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı aşevi ihtiyaç sahiplerinin yanında, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde, her gün 256 porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi 126 vatandaşın evine servis edilirken, Başkan Ataç ise, "Tepebaşı Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Tepebaşı Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün 89 aileye öğle ve akşam yemeği olmak üzere toplam 256 porsiyon yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis ediliyor.


"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız"


Konu hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak 89 haneye 256 porsiyon sıcak yemek hazırlıyoruz. Öğle ve akşam öğünleri için hazırlanan bu yemeklerin servisi yine ekiplerimiz tarafından tek tek evlere yapılarak teslim ediliyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Öte yandan yetkililer, vatandaşların Çamlıca Mahallesi Cihangül Sokak No: 21 adresinde hizmet veren Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne, 0 222 340 04 02 numaralı telefondan ulaşabileceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Çamlıca Mahallesi, İsmail Akçura, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:31 Kaynak: İHA

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