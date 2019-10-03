Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Karşıyaka'ya ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İzmir temasları kapsamında Karşıyaka'ya ziyarette bulundu.



Ziyaretinde Başkan Ataç'a, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ve Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Hatice Canan Adlım da eşlik ederken Ataç ve beraberindekileri Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ağırladı. Başkan Tugay, "Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanımız Dt. Ahmet Ataç'a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Hepimize örnek olacak çalışmalara ev sahipliği yapan Tepebaşı Belediyemiz ile birlikte yoğun olarak işbirliği içinde olacağız" dedi.



Başkan Ataç da, "Bugün İzmir'de, Karşıyaka'daydık. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret ettik. Eskişehir ve İzmir halkı, güler yüzüyle, Atatürk ve Cumhuriyet sevdasıyla birbirine çok benziyor. İzmirli yurttaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Tugay ve Ataç, Karşıyaka'da bulunan tarihi ve turistik yerleri gezdi. Tugay tarafından Başkan Ataç'a belediye çalışmaları hakkında bilgiler de verildi. Ziyaret, Ataç'ın Tugay'a 'Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir' adlı kitabı, Tugay'ın da Ataç'a plaket vermesiyle sona erdi.



Daha sonra Başkan Ataç ve beraberindekiler, İzmir'de yer alan Eskişehirliler Derneği (ESDER) ve Anadolu Kültürünü Sevenler Vakfı'nı (AKSEV) da ziyaret etti. Başkan Ataç, ESDER Başkanı Bülent Akbörü ve AKSEV Başkanı Yaşar Özcan tarafından karşılandı. Dernek başkanları ve üyeleriyle bir süre sohbet ettikten sonra konuşma yapan Başkan Ataç, hemşehrileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdikleri misafirperverlikten ötürü dernek yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etti. Buradaki buluşma da, dernek yöneticilerinin Ataç'a günün anısına bir teşekkür plaketi vermesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR