Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Seyhan'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Seyhan'da - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Seyhan'da

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Eskişehir'in merkez ilçesi Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve eşi Sena Ataç'ı konuk etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Seyhan'da, System.String[]

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Eskişehir'in merkez ilçesi Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve eşi Sena Ataç'ı konuk etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç ve eşi Sena Ataç, çalışma ziyareti için geldikleri Adana'da Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve eşi Nesrin Akay'ın konuğu oldu. Başkan Akay, konuk Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve eşine Seyhan'ın tarihi yapılarını, turistik alanlarını, gastronomisini ve kültür - sanat faaliyetlerini tanıttı.


Tarihi yapıları, dünyanın kullanılabilen en eski köprüsü olan Taşköprü'yü, Tepebağ höyüğünü ve buralarda Seyhan Belediyesince yapılan sağlıklaştırma çalışmalarını anlatan Başkan Akay, sosyal belediyeciliğe değer katan hizmetleri de aktarma imkanı buldu. Belediye personelinin çalışmalarını dikkatle takip eden ve bol bol fotoğraf çeken konuk Başkan Ataç, üretime özel önem veren Başkan Akay'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Taziye ve kültür evleri ile çok amaçlı semt pazarlarını da inceleyen Konuk Başkan Ataç, halka dokunan hizmetleri nedeniyle Başkan Akay'a teşekkür etti. Başkan Akay daha sonra Ataç ile birlikte Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle konuk Başkan Ataç ve Başkan Akay'a teşekkür eden Aslan, konuklara Karaisalı salçası ve saat hediye etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ziyaretler sonunda konukseverliğinden dolayı Başkan Akay ve eşi Nesrin Akay'a teşekkür etti. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise "İklimi, bereketli toprakları, tarihi ve turistik alanları, gastronomisi, kültür - sanat etkinlikleri, denizi ve doğal güzellikleriyle cazibe merkezi olmaya aday Adanamıza duyduğu ilgiyle ağırladığımız Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve eşi Sena Ataç'a kentimizi tanıtarak tarihi yapılarımızdaki restorasyon projelerimizi anlattık" dedi.


Akay, Başkan Ataç ve eşine ziyaret nedeniyle teşekkür etti. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
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