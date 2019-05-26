Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin yol çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin yol çalışmaları sürüyor

4 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi ve kırsal mahallelerde olmak üzere bazı noktalarda gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin yol çalışmaları sürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi ve kırsal mahallelerde olmak üzere bazı noktalarda gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol ve kaldırım iyileştirme çalışmalarına belirlenen noktalarda eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Gündüzler Mahallesinde kilit taş döşeme, Kızılcaören Mahallesinde kilit taş döşeme öncesi yol stabilize, Avlamış, Buldukpınarı ve Eğriöz Mahallelerinde ise yol iyileştirme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Kent merkezinde ise Şarhöyük ve Sazova Mahallelerinde yapılan asfalt yama çalışmaları da devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri çalışmaların planlanan program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:43 Kaynak: İHA
Tepebaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti! Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:26:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin yol çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]