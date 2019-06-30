Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri gençlere anlatıldı
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri gençlere anlatıldı

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinin gençlere yönelik çalışmaları, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen Hazırlık Konseyi'nde yurt genelinden 300 gence anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri gençlere anlatıldı, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinin gençlere yönelik çalışmaları, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen Hazırlık Konseyi'nde yurt genelinden 300 gence anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından gençlere katkı sağlamak amacı ile hayata geçirilen gençlik merkezleri, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte gençlere tanıtıldı. Vakıf tarafından belediyeler arası örnek uygulamalar arasında değerlendirilerek konseye davet edilen Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere anlatıldı. Merkez temsilcileri etkinlikte gençler ile çalışmak, farkındalık oluşturmak, çalışma alanında mevcut durumu haritalamak, ihtiyaçları, sorun alanlarını ifade etmek amacı ile gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca temsilciler gençlik merkezlerinde gençlerle birlikte hayata geçirilen ve uygulanan Tepebaşı Sosyal Girişim Ekibinden de bahsederek gençlerin neler yaptığını ve yapabileceğini örnekler ile ele aldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı yetkilileri ve etkinliğe katılan gençler katkılarından dolayı Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Tepebaşı, Yaşam
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