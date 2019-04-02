Tepebaşı Belediyesi ile Kosova'nın İpek Belediyesi Kardeş Şehir Olma Yolunda
1 saat önce
Tepebaşı Belediyesi ile Kosova İpek Belediyesi'nin kardeş şehir olması yönünde İpek'ten gelen iyi niyet mektubu Başkan Ataç'a iletildi.
Tepebaşı
Belediyesi ile Kosova
İpek Belediyesi'nin kardeş şehir olması yönünde İpek'ten gelen iyi niyet mektubu Başkan Ataç'a iletildi.
Kosova'nın İpek (Peja) kentiyle Tepebaşı'nın kardeş şehir olarak ilişkilerin güçlendirilmesi için Tepebaşı Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gönderilen iyi niyet mektubuna, İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri tarafından cevap gecikmedi. Mektup, iyi niyet elçisi Aziz Balcık tarafından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
'a iletildi.
Ziyarette bir açıklama yapan Başkan Ataç, "Kosova'ya yolladığımız iyi niyet mektubunun ardından, İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri'nden bir mektup aldık. Bu iyi niyet mektubunu getiren Aziz Balcık'a teşekkür ediyorum. İpek'te ciddi bir Müslüman nüfusunun olması çok önemli. Oradaki kardeşlerimizle daha çok temas kurarak, İpek Belediyesi ile projeler üreteceğiz. Karşılıklı yolladığımız iyi niyet mektuplarının ardından, meclislerimizde görüşerek kardeş şehir protokolünü imzalayacağız. İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri'ne çok teşekkür ediyor, Tepebaşı'ndan selamlarımı iletiyorum" dedi.
İpek Belediye Başkanı Muhaxheri'nın iyi niyet mektubunu getiren Aziz Balcık, "İpek ve Tepebaşı arasında bir kardeşlik köprüsü oluşturabilirsek ne mutlu bizlere. İpek nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman. Orada Türkiye
'ye karşı büyük bir sempati duyuyorlar. Türkiye ile belediyeler üzerinden daha yakın işbirliği yapmayı çok istiyorlar. Ben de buna yardımcı olabildim çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:47 Kaynak: İHA
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