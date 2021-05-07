Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa ile kapanmada ulaşılabilir belediye oldu - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 'Mavi Masa' hattı ile tam kapanma döneminde de kent sakinlerinin yanında olmaya devam ediyor.

Tam kapanma ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süreçte de Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa hattı ile kent sakinlerine hizmet veriyor. 444 44 26 numaralı telefon hattından Mavi Masa'ya ulaşan vatandaşlar, sorun, istek ya da taleplerini sağlıklı biçimde belediyeye iletmiş oluyor. Vatandaşlarla kurulan tüm iletişimin kayda alınarak doğru birimlere aktarılmasını sağlayan Mavi Masa, geri bildirimlerle vatandaşın işlemlerinin sonuçlanması sürecinde de önemli bir köprü işlevi görüyor. Gelen müracaatlar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, birimler bazında kayıt altına alınıyor ve takibi eksiksiz olarak yapılıyor. İlgili birimin çalışmalarının ardından, daha sonra gelebilecek benzer müracaatlar için de önemli bir çözüm altyapısı oluşturuluyor.

Öte yandan son ödeme tarihi 31 Mayıs olan emlak, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti için Mavi Masa'yı arayan vatandaşlar, sokağa çıkma süresince adreslerinde ödeme yapmak üzere mobil vezne talebinde bulunabiliyor. Mavi Masa aracılığı ile ihtiyaçlarını karşılayan Eskişehirliler, sağlanan hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade etti. - ESKİŞEHİR