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Son Dakika Spor Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası sona erdi

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası, 10 takımın katılımı ile gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası sona erdi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası, 10 takımın katılımı ile gerçekleştirildi. 3 hafta süren turnuvanın final müsabakasını kazanan Destek Hizmetler Müdürlüğü şampiyon oldu.


Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası final müsabakası ile sona erdi. Tepebaşı Belediyesi tarafından müdürlükler arasında sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacı ile düzenlenen turnuva, Tepebaşı Belediyesi 1965 Efsane Futbol Sahası'ndaki final maçı ile son buldu. Kokartlı hakemler gözetiminde oynanan turnuva maçlarının final müsabakası, Destek Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında yapıldı. İki grupta lig usulü ile 3 hafta boyunca süren müsabakalar neticesinde, turnuvanın kazanan takımı 7 - 3'lük galibiyete imza atan Destek Hizmetler Müdürlüğü oldu.


Final müsabakasının ardından şampiyon takımın yanı sıra ilk 3'e giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Ayrıca turnuvada 28 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Destek Hizmetler Müdürlüğü personeli Timur Günel'e de Spor İşleri Müdürü Yunus Özkan tarafından plaket takdim edildi.


Turnuva boyunca heyecanlı mücadelelere sahne olan maçları, Tepebaşı Belediyesi personeli de ilgi ile takip etti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
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