Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor

1 saat önce

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem kursları için kayıtlar 28 Ocak'ta başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor, System.String[]
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem kursları için kayıtlar 28 Ocak'ta başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmete sunduğu Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek yeni dönem kursları için kayıt işlemleri 28 Ocak - 8 Şubat tarihlerinde alınacak.

Eskişehirli çocukları sağlıklı bir geleceğe hazırlamak üzere faaliyetlerini sürdüren tesis, hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline geldi. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında; 4-10 yaş arası çocuklar için jimnastik ve bale, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, futbol ile masa tenisi ve 6-15 yaş arası çocuklar için halk oyunları eğitimleri düzenlenecek. Çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik de aerobik, zumba ve pilates eğitimleri yine uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Yaşam
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